曹興誠11月6日竹市演講「談台灣的光明前途」即日開放報名

新竹市台灣之友會今天指出，11月6日將邀請聯電集團創辦人曹興誠以「台灣的光明前途」為題演講，分享近期台海局勢及國際情勢，民進黨新竹市長候選人沈慧虹、民進黨黨團總召立柯建銘將共同與會。活動即日起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參與。

主辦單位新竹市台灣之友會表示，在中共二十大之後，中共總書記習近平取得第3個5年的任期，專家學者紛紛對台海局勢示警。新竹市擁有護國神山群，為全球性的半導體重鎮，竹科的穩定與安全，牽動國際產業鏈，尤其在疫情時代，半導體產業提升至國防與外交層級，成為守護台灣的「矽盾」。

新竹市台灣之友會表示，在越加艱辛的局勢中，如何保護半導體產業護國神山群，同時對抗中國的野心，台灣人必須要對自己有信心，才能守護得來不易的自由與民主。

新竹市台灣之友會表示，講者曹興誠為聯電集團創辦人，日前宣示捐出台幣30億元協助台灣國防教育，除資助民防培訓團體「黑熊學院」、「保鄉神射計畫」，更啟動公益講座，宣揚全民防衛理念，這次特別邀請曹興誠到新竹演講，希望能以過往豐富的產業經歷及深刻的人生經驗，讓市民共同重視台灣國防安全。