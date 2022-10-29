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遠雄弊案有罪判決 許淑華：柯市長為什麼你變了？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自台北市議員許淑華臉書
圖／取自台北市議員許淑華臉書

北院審理遠雄案昨一審宣判，遠雄趙藤雄行賄罪7年，前台北市前財政局長李述德圖利罪9年，對此，台北市議員許淑華在臉書指出，她公開呼籲大巨蛋弊案應該再查下去，為何大巨蛋能邊停工邊長大，快蓋好？台北市民都想問，柯市長，為什麼你變了？還是這就是你？毫不遮掩地向財團靠攏。

許淑華表示，遠雄大巨蛋就是遠雄跟北市府官商勾結的畸形巨獸，台北市民不只沒好處，還發生板南線隧道變形、裂縫擴大，屋頂光害閃瞎學童與周邊居民，等等危害。奇怪的是，上任時高喊解決五大弊案的柯文哲市長，最後只剩五大案。對遠雄、趙藤雄，高高舉起，輕輕放下。

許淑華說，她公開呼籲大巨蛋弊案應該再查下去，為何大巨蛋能邊停工邊長大，快蓋好，再由黃珊珊出面宣布對台北市民沒多少好處的交換條件？到底誰在放水？損及市民權益？中央嚴格把關防災審查，北市府還幫遠雄出面「圍事」。

許淑華說，還是該給辛苦的司法人員掌聲，也請繼續追查遠雄跟北市府，勾勾纏的官商利益結構，不管是馬英九、郝龍斌，還是柯文哲，誰包庇遠雄就該查，就是犯罪。

北市 大巨蛋 許淑華 遠雄 柯文哲

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