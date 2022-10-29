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影／馬英九參訪「金門協議」簽署地 籲儘速恢復小三通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣紅十字會榮譽會長王水彰（右二）致贈自己所寫的書給前總統馬英九（左三）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣紅十字會榮譽會長王水彰（右二）致贈自己所寫的書給前總統馬英九（左三）。記者蔡家蓁／攝影

前總統馬英九今天上午前往金門，除了為尋求連任的金門縣長候選人楊鎮浯競選總部成立大會站台打氣外，馬英九還特別轉往當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，馬英九呼籲，小三通應該要趕快開放，兩岸要想真正達到和平，不管是官方或民間，都應該要對話，金門在距離大陸最近的地方，從金門開始是最好的作法。

馬英九今天上午9時許在國民黨副主席夏立言、金門縣長楊鎮浯等人員的陪同下，參訪了當時簽署「金門協議」簽署地，現為金門縣地政局參訪，包括金門縣紅十字會榮譽會長王水彰、會長洪國正與紅會的幹部都到場相陪；為了迎接貴賓，地政局長王登瑋與員工還特別將當年的桌子與茶杯翻找出來，還原當年的場景。

馬英九也參觀陳列的歷史照片，並與進行茶敘交流，馬英九表示，當時他擔任陸委會副主委，由海基會副董事長兼秘書長陳長文代表簽署這項協議，這項協議歷史意義非常重大，代表兩岸可以坐下來一起談，並且可以談出結果，即使大家對於這個協議日期是要使用「西元年」或「民國年」有不一樣的看法，但可以各自表述，可以解決問題，又不會傷害彼此的利益，這就是一個好的開始。從這個協議開始，也開啟兩岸的對話，之後在既有的共識下，各自表述。

馬英九也提到，兩岸關係到這個地步，像夏立言前陣子到大陸去，很多人在批評，但他站出來力挺，馬英九強調，要解決糾紛，在關鍵時刻一定要有人去，有溝通，才會把溫度降下來，就是不去，溫度就會上升；現在兩邊不聯絡，對台灣是不利的，對大陸是無所謂，我們要知道如何求生存，怎樣讓和平持續，我們要努力，自己要採取主動，不能老在旁邊看，這樣下去，真的讓人很擔心。

他也表示，從金門協議到兩岸三通交流，是大家共同的努力，才換來兩岸今天的和平共處，兩岸當前最能加速與對岸重啟交流的，就是金馬小三通，過往在小三通正常通航的時候，所帶來的榮景與融洽的兩岸人民交流互動，都充份顯示，穩定的兩岸關係，能夠為人民帶來福祉，因此馬英九也表示，應該趕緊恢復小三通交流。

針對總統蔡英文等人明天缺席金門大橋通車典禮，馬英九表示，這座橋非常重要，他記得當初在動工時，有位老先生特別從小金門來參加，他當時留著淚說，「我等好久」，馬英九強調，雖然輪渡僅需要15分鐘，但有沒有橋還是差非常多，這點我跟金門人一樣，覺得這座橋是我多年的盼望。

金門縣長楊鎮浯表示，有近百分之70的金門鄉親，期盼小三通早日復航，隨著台灣國境的開放，同屬國境的金門，不應被特別的排除在外，這樣的「特殊待遇」，對金門而言，並不是「善待」，反而是「枷鎖」，期待中央政府能以更友善與務實的態度，來面對小三通的復航，讓金門鄉親回到正常的發展與生活。

前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，與眾人在歷史照片前合影。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，與眾人在歷史照片前合影。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到金門，並赴當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，細細研究牆上陳列的歷史照片。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到金門，並赴當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，細細研究牆上陳列的歷史照片。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，並坐在當初簽署協議的長桌上，他幽默的說，覺得自己老了。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，並坐在當初簽署協議的長桌上，他幽默的說，覺得自己老了。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，並與紅十字會幹部合影。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九今天到當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地參訪，並與紅十字會幹部合影。記者蔡家蓁／攝影

馬英九 金門大橋 小三通

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