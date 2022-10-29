太快繳罰單？柯文哲要警局報告 陳時中：真左右為難
台北市長柯文哲昨主持交通會報，質疑民進黨台北市長候選人陳時中為何能在5天內繳罰單，而自己身為市長卻要等5天，要求北市警局下周專案報告。對此，陳時中今受訪時說「繳太快也不行，真是左右為難」。
柯文哲昨主持交通會報，提到陳時中的座車違停事件，說「連市長去繳都要等5天」，質疑陳團隊為何當天就能繳。
台北交通大隊解釋，依據不同罰單樣態與裁決所審核速度，確實有些能在當天繳納，且今年1至9月約2萬多件也都當天入案，而陳時中座車10月16日違規、18日媒體報導，警方查證後就立刻入案，避免公正性被質疑。
不過柯文哲在會議中說「不然下禮拜要專案報告」，被外界認為是在針對陳時中。對此，陳時中說「我只是一個市民，違規、繳罰單，天經地義，連說我繳太快也不行，那真的是左右為難。」
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