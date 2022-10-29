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太快繳罰單？柯文哲要警局報告 陳時中：真左右為難

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中出席台北市議員李建昌的聯合競選總部成立大會。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中出席台北市議員李建昌的聯合競選總部成立大會。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲昨主持交通會報，質疑民進黨台北市長候選人陳時中為何能在5天內繳罰單，而自己身為市長卻要等5天，要求北市警局下周專案報告。對此，陳時中今受訪時說「繳太快也不行，真是左右為難」。

柯文哲昨主持交通會報，提到陳時中的座車違停事件，說「連市長去繳都要等5天」，質疑陳團隊為何當天就能繳。

台北交通大隊解釋，依據不同罰單樣態與裁決所審核速度，確實有些能在當天繳納，且今年1至9月約2萬多件也都當天入案，而陳時中座車10月16日違規、18日媒體報導，警方查證後就立刻入案，避免公正性被質疑。

不過柯文哲在會議中說「不然下禮拜要專案報告」，被外界認為是在針對陳時中。對此，陳時中說「我只是一個市民，違規、繳罰單，天經地義，連說我繳太快也不行，那真的是左右為難。」

陳時中 台北市長 柯文哲 罰單 2022大選

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