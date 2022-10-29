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許信良大讚「鄭文燦模式」：但仍難擋賴清德2024年出線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
許信良表示，民進黨內要阻擋副總統賴清德選總統，已經幾乎不可能了，黨內政治領袖要明白，擋不住的事就不要去擋。圖為賴清德上午出席國立臺北科技大學111周年校慶，並獲頒榮譽傑出校友。記者曾原信／攝影
許信良表示，民進黨內要阻擋副總統賴清德選總統，已經幾乎不可能了，黨內政治領袖要明白，擋不住的事就不要去擋。圖為賴清德上午出席國立臺北科技大學111周年校慶，並獲頒榮譽傑出校友。記者曾原信／攝影

民進黨前主席許信良日前與媒體茶敘，談及2024年總統大選議題，許信良表示，民進黨內要阻擋副總統賴清德選總統，已經幾乎不可能了，黨內政治領袖要明白，擋不住的事就不要去擋；若明年大選，和平與戰爭成為主軸，國民黨固然不會當選，但對民進黨也不利，不投降、但也不挑起戰爭的第三勢力也許有可能贏。

許信良說，除了黨內難擋賴清德外，目前美中對抗的世界大局，也對賴清德很有利的，政治領袖要知道，「民進黨內你擋不住的，硬要阻擋，反而自傷」。

但賴清德並非許信良對2024年大位最屬意人選，許信良表示，桃園市長鄭文燦才是黨內最好人選，其主政下的桃園創造出了「桃園模式」是台灣最好的模式。桃園市內部一體，政治上基本無藍綠之分，有別於台灣當前最嚴重的內部問題，藍綠宛若兩個敵國。

許信良指出，如果鄭文燦的「桃園模式」成為「台灣模式」，讓藍綠在台灣內部不再是兩個敵國，這是對台灣最好的選擇；但鄭目前陷入桃園保衛戰困境中，且即使沒有桃園選舉，在民進黨內恐怕同樣阻止不了賴清德。

許信良說，俄烏戰爭若沒結束，中美繼續緊張，和平與戰爭問題會變成2024大選主題，在藍綠對決下，國民黨討不到便宜，民進黨有優勢，因為大家都認為國民黨是投降黨，賴清德對上國民黨，一定會贏；但民進黨也不是躺著選，因為人民也不想戰，這時就有第三勢力空間，主張不像國民黨會投降，但也不要引起戰爭，如此定位可能會贏。

許信良舉例，如聯電前榮譽董事長曹興誠等藍營企業界人士，即使他們和中國大陸交好，也不願台灣落入中國大陸手上，「怕國民黨上來，也認為民進黨不是我最喜歡的選擇」，如此族群在台灣並非少數，因此第三勢力是有機會突圍的。

至於蔡英文總統最大的貢獻，許信良說，在美中對抗、習近平崛起的大環境下，民進黨執政八年，蔡英文撐住內外壓力，沒有讓兩岸變成災難，這是不容易的事。

許信良說，除了黨內難擋賴清德外，目前美中對抗的世界大局，也對賴清德很有利的，政治領袖要知道，「民進黨內你擋不住的，硬要阻擋，反而自傷」。記者蔡晉宇／攝影
許信良說，除了黨內難擋賴清德外，目前美中對抗的世界大局，也對賴清德很有利的，政治領袖要知道，「民進黨內你擋不住的，硬要阻擋，反而自傷」。記者蔡晉宇／攝影

2022大選 鄭文燦 賴清德

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