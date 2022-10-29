台美華府談擴大台國際參與 外交部：展現堅韌夥伴關係

外交部表示，台、美雙方於28日就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，美方在會中重申支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織，展現台美堅韌的夥伴關係，外交部誠摯感謝美國對台灣的友誼與堅定支持。

外交部表示，台美雙方在會議中檢視我國今年5月「世界衛生大會」(WHA)、9月聯合國大會、「國際民航組織」（ICAO）大會，以及10月「國際刑警組織」（INTERPOL）大會等重要國際組織推案的努力成果，並就未來繼續推動國際參與的策略及作法深入交換意見。

外交部指出，本次會談涵蓋全球公共衛生、民航安全、氣候變遷及環境、跨國犯罪、智慧財產權、電信、經濟合作、宗教信仰自由等議題。美方肯定台灣務實推動國際參與，對世界做出專業貢獻的努力，承諾將持續協同其他理念相近國家與台灣攜手合作，協助我國參與相關國際組織及機制。

我方則表示當前全球面臨地緣政治等多項挑戰，台灣將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」 的原則推動國際參與，並與美國等理念相近的夥伴國家齊心協力，共同維護以規則為基礎的國際秩序，強化多邊治理及區域合作，為全球議題做出貢獻。

另外，外交部也表示，台、美雙方也認同在日內瓦、蒙特婁、紐約、台北、華府等地加強與理念相近夥伴國家合作的重要性。