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奉行一中政策 美台工作小組會議華府談國際參與

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今日在華府舉行工作小組會議，討論擴大台灣國際參與，提到應強化和在日內瓦、蒙特婁、紐約、台北和華府等地的理念相近夥伴共同努力，提高台灣對國際社會貢獻的能見度。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今日在華府舉行工作小組會議，討論擴大台灣國際參與，提到應強化和在日內瓦、蒙特婁、紐約、台北和華府等地的理念相近夥伴共同努力，提高台灣對國際社會貢獻的能見度。圖／聯合報系資料照片

美國國務院發言人辦公室28日透過新聞稿表示，美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今日在華府舉行工作小組會議，討論擴大台灣國際參與，提到應強化和在日內瓦、蒙特婁、紐約、台北和華府等地的理念相近夥伴共同努力，提高台灣對國際社會貢獻的能見度。

這是1年多來，國務院第三度宣布美台國際組織工作小組的開會訊息；除了以WHA和ICAO為討論重點外，這次新聞稿和之前相較，提到了美國「奉行長期『一個中國』政策」，支持台灣有意義參與國際論壇。

國務院表示，台灣外交部和美國國務院的資深官員在華府開會，盤點過去一年來台灣爭取參與世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）年會所做的努力，並支持台灣有意義參與非聯合國的國際、區域組織以及多邊倡議。

今年5月的WHA和9月的ICAO大會，台灣均未受邀，無緣參與；國務卿布林肯（Antony Blinken）會前發布聲明支持台灣以觀察員身分參與WHA，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在ICAO年會發言時聲援台灣，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO。

國務院表示，與會者針對應對全球性議題交換意見，話題遍及全球公衛、民航安全、氣候變遷、環境、通訊、智慧財產權、經濟合作，與信仰自由。

國務院表示，美方參與者肯定台灣對國際社會的貢獻，並重申基於長期的一中政策，美國致力於支持台灣有意義參與國際論壇。

國務院表示，全體與會者均同意需要強化和理念相近夥伴的共同努力，提升台灣對國際社會貢獻的能見度。

這次國務院並未公布美台與會官員名單。

國務院 美國在台協會 ICAO

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