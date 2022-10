柯文哲演講談2014打垮國民黨 下個目標「打垮民進黨」

台北市長柯文哲28日應邀到高雄科技大學,以「人生的哲學」為題演講。柯文哲說,自己給年輕人最大啟示,就是「Just do it」,勇敢做下去就對了!當年他走出台大醫院參選台北市長,真的打垮國民黨,「我下個目標是打垮民進黨!」現場聽眾大笑,響起如雷掌聲。

柯文哲回憶,2014年2月17日早上8點30分他走出台大醫院參選,打出「改變台灣,從首都開始」,9個月後台灣歷史改變,他當選台北市長;上任市長隔年春節,台北市府外掛上「改變成真」紅色大春聯,朋友還笑說怎麼看都像「政變成真」,引來哄堂大笑。

柯文哲過去多次應邀南下大專院校演講,此次主辦單位打出這將是柯卸任前最後一次到高雄演講,高科大演講場地湧入上千名師生及民眾參加。柯文哲暢談自己從醫經歷與從政過程,以他一貫的柯氏風格及如珠妙語,台下笑聲不斷。

柯文哲說,自己曾經每天回家打開電視,每台都在罵他,差點讓他以為「自己是共產黨」,為何面對這麼多挫折打擊,仍沒有失去對人世之熱情?曾經擔任17年外科加護病房主任、5年創傷醫學部主任的他,每天看人抬進來又抬出去,看遍各種悲歡離合,更能理解真實世界的殘酷,醫師以救人為天職,但教科書從來沒有教醫師「人救不起來怎麼辦?」

柯文哲坦言,他還是小醫師時,穿上白袍去急診值班,碰到一對新婚夫妻的先生顱內出血死亡,他只能與新娘對看,「第一天當醫師就想回家了」。多年臨床醫療的訓練,讓他對不確定的東西有很強適應力。

對柯文哲而言,最難面對的是要跟家屬宣布病患死亡,「每天在生死間的壓力才大,周玉蔻、王世堅都算是小事!心情好就跟他們鬥,心情不好就在心裡念經。」50歲後新體悟的人生哲學,就是「心存善念、盡力而為」。

柯文哲也提到,他在台大醫院推動的器官捐贈移植登錄系統是全世界第三,「還以為自己會因此得醫療奉獻獎」,結果卻因愛滋器官捐贈案,差點被抓去關。柯文哲說,人生常常就是這樣,歷經各個單位的調查,「儼然五權憲法的磨練」,有次走出市調處,他決定參選台北市長,柯文哲搞笑表示,「不是因為我有服務人群偉大志向,而是走投無路了!」

柯文哲最後提到「一日雙塔」經歷,一天內從富貴角燈塔騎到鵝鑾鼻燈塔,幕僚問他騎的到嗎,他說「從來沒騎過怎麼知道?」柯文哲說,他完成這件事沒大家想的這麼神勇,其實都有經過科學精密計算,包括算出最適當的騎乘角度,由北而南循序漸進拉長騎乘路程,還有踩踏板要一定功率維持續航力等。

柯文哲說,一日雙塔背後的政治目的,是要台灣人相信「We can do something impossible」,也要告訴大家,每件事不一定要有完全把握才去做,就是逼自己再往前一點、努力一點,不怕失敗才會贏。