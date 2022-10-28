柯文哲演講談2014打垮國民黨 下個目標「打垮民進黨」

台北市長柯文哲28日應邀到高雄科技大學，以「人生的哲學」為題演講。柯文哲說，自己給年輕人最大啟示，就是「Just do it」，勇敢做下去就對了！當年他走出台大醫院參選台北市長，真的打垮國民黨，「我下個目標是打垮民進黨！」現場聽眾大笑，響起如雷掌聲。

柯文哲回憶，2014年2月17日早上8點30分他走出台大醫院參選，打出「改變台灣，從首都開始」，9個月後台灣歷史改變，他當選台北市長；上任市長隔年春節，台北市府外掛上「改變成真」紅色大春聯，朋友還笑說怎麼看都像「政變成真」，引來哄堂大笑。

柯文哲過去多次應邀南下大專院校演講，此次主辦單位打出這將是柯卸任前最後一次到高雄演講，高科大演講場地湧入上千名師生及民眾參加。柯文哲暢談自己從醫經歷與從政過程，以他一貫的柯氏風格及如珠妙語，台下笑聲不斷。

柯文哲說，自己曾經每天回家打開電視，每台都在罵他，差點讓他以為「自己是共產黨」，為何面對這麼多挫折打擊，仍沒有失去對人世之熱情？曾經擔任17年外科加護病房主任、5年創傷醫學部主任的他，每天看人抬進來又抬出去，看遍各種悲歡離合，更能理解真實世界的殘酷，醫師以救人為天職，但教科書從來沒有教醫師「人救不起來怎麼辦？」

柯文哲坦言，他還是小醫師時，穿上白袍去急診值班，碰到一對新婚夫妻的先生顱內出血死亡，他只能與新娘對看，「第一天當醫師就想回家了」。多年臨床醫療的訓練，讓他對不確定的東西有很強適應力。

對柯文哲而言，最難面對的是要跟家屬宣布病患死亡，「每天在生死間的壓力才大，周玉蔻、王世堅都算是小事！心情好就跟他們鬥，心情不好就在心裡念經。」50歲後新體悟的人生哲學，就是「心存善念、盡力而為」。

柯文哲也提到，他在台大醫院推動的器官捐贈移植登錄系統是全世界第三，「還以為自己會因此得醫療奉獻獎」，結果卻因愛滋器官捐贈案，差點被抓去關。柯文哲說，人生常常就是這樣，歷經各個單位的調查，「儼然五權憲法的磨練」，有次走出市調處，他決定參選台北市長，柯文哲搞笑表示，「不是因為我有服務人群偉大志向，而是走投無路了！」

柯文哲最後提到「一日雙塔」經歷，一天內從富貴角燈塔騎到鵝鑾鼻燈塔，幕僚問他騎的到嗎，他說「從來沒騎過怎麼知道？」柯文哲說，他完成這件事沒大家想的這麼神勇，其實都有經過科學精密計算，包括算出最適當的騎乘角度，由北而南循序漸進拉長騎乘路程，還有踩踏板要一定功率維持續航力等。

柯文哲說，一日雙塔背後的政治目的，是要台灣人相信「We can do something impossible」，也要告訴大家，每件事不一定要有完全把握才去做，就是逼自己再往前一點、努力一點，不怕失敗才會贏。