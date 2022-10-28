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原能會性騷案曝申訴調查漏洞！范雲提修法 蘇揆允檢討

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供

行政院原子能委員會主委謝曉星10月初遭報導疑涉及性騷擾女下屬，民進黨立委范雲今質詢時表示，根據法規，原能會性騷擾申訴調查處理要點卻「不適用主任委員」，因此正式申訴管道來說，行政院與原能會的性騷擾申訴處理，皆無明確載明申訴對象，才迫使下屬需找媒體爆料，主張應修法改善。

范雲指出，保訓會曾在107年就做出函示，若「涉性騷擾行為人為機關首長」時應由「具指揮監督權限之上級機關」調查處理，但行政院與原能會的性騷擾申訴處理要點，皆無明確載明申訴對象。

因此行政院應要求所屬部會機關，完善性騷擾申訴要點，述明若是機關首長涉性騷擾，應向行政院申訴，而行政院性騷擾申訴處理要點也應載明「適用所屬部會機關首長」，讓受害者不會無處申訴。

范雲也指出，若是私人企業受雇者遭受雇主性騷擾，因現行「性別工作平等法」的不完備，將導致雇主自己調查自己的荒謬現況，應該要修「性工法第十三條」，加入當雇主是涉性騷行為人時，得由地方主管機關相關委員會進行調查處理，請勞動部務必盡快研議提出對案。

對此行政院長蘇貞昌今答詢表示，自己做法律訓練這麼久，一直的原則就是毋枉毋縱，事實要搞清楚，既不能放縱、也不能冤枉，原能會案他已責成政院秘書長，組成專案小組，有3/5外部委員，要查得清清楚楚、查好會對外公布。

至於「性工法」的法制不完全，蘇貞昌也表示，他會請政委進一步就相關發生的案例、以及規定不合理、運作不順暢，或者顯然難以執行等等「照委員（指范雲）指教意見，把它弄得更好。」

性騷擾 行政院 原能會 范雲 蘇貞昌 謝曉星

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