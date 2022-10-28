影／薛瑞元等人訪陳時中競總 洪孟楷：有行政不中立之嫌

選戰倒數不到30天，高端臨床試驗與陸資爭議疑雲未解，昨晚傳出疫情指揮中心團隊，由衛福部長薛瑞元帶隊，包含疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人，前往民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部。國民黨立委洪孟楷今(28)日批，這分明就已經是行政不中立、公私不分。

洪孟楷質疑，薛瑞元公然到陳時中競選總部夜訪拜會，想問他們「有什麼事情如此緊急重要，一定要在晚上偷偷摸摸前往陳時中的競選總部」？再者，這不是一般場合，而是個人的競選總部，這分明就有行政不中立、公私不分的嫌疑，即便是見老朋友，有什麼事情這麼重要，一定要夜訪呢？

洪孟楷也強調，「中華民國的官員是領人民的納稅錢，不是民進黨政府養的黨官。」，他要求相關單位對於行政中立一定要徹底實行。