衛福部3高層夜會陳時中 王必勝：除選舉外 人生還有真感情

本報昨獨家掌握，在選戰倒數1個月之際，衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥夜赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，薛瑞元證實有見面但只是「純聊天」、下班和老朋友見面；莊人祥則說是和老長官吃個飯聊天，彼此剛好100天沒見。

不過近期高端疫苗風波不斷，甚至涉及中資參與問題，衛福部3防疫官員這時與候選人密會，引發外界批評行政不中立外，國民黨立委賴士葆更指出，薛瑞元等人去找陳時中，一定是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用中資做二期試驗「串供」，想好對外說詞。

王必勝今天在防疫記者會上回應，他說，除了選舉以外，「人生還有真感情，人情義理」，都是自然生活會發生的事情，「我們跟陳時中候選人900多天以來都並肩勤奮、患難見真情，這是沒有做事的人沒辦法理解的」，就是聚一下，不用擴大引申，「不用動用資源偷拍」。

王必勝說，會面就是聊近況，例如聊羅副（醫療應變組副組長羅一鈞）唱歌好聽，還是候選人（指陳時中）唱歌好聽？這議題討論很久，還有生活的酸甜苦辣。「真的要討論什麼，也不用到現場，電話視訊也可以，陳候選人已離開指揮中心，我們不會討論政策的問題」。