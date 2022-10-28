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2024選總統？趙少康：沒有合適人選就我出來

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天接受「趙少康觀點」專訪。圖／擷取自趙少康觀點
台中市長盧秀燕今天接受「趙少康觀點」專訪。圖／擷取自趙少康觀點

台中市長盧秀燕今天接受「趙少康觀點」專訪，節目中盧秀燕反問主持人趙少康「你下屆要選總統？」，趙少康表示，「如果有比我合適的人選就他出來，我也會幫忙輔選，如果沒有，那就我出來，就這麼簡單，至少目前為止藍軍看起來是沒有。」

主持人趙少康問及盧秀燕被視為藍營母雞全台輔選？盧秀燕說，「這是個美麗的誤會」，她上次市長選舉是場苦戰，大家川流不息來幫她，才能贏得這場選戰，因此這次選舉很多人來邀約輔選，「食人一口，報人一斗」，因此在時間允許下會盡量幫忙，加上她較資深又是直轄市長，所以就會有一些穿鑿附會的想像，其實沒有，純粹就是去幫忙。

盧秀燕反問趙少康「你下屆要選總統？」趙少康笑了一下回說，「如果有比我合適的人選就他出來，我也會幫忙，如果沒有，那就我出來，就這麼簡單，至少目前為止藍軍看起來是沒有。」

趙少康說，現在兩岸緊張，但是也許突然跑出一個人出來，選舉很難講，如果這個人選適合就支持他，「我看得很淡，不一定非我不可，民進黨太爛了，2024就是一個戰爭與和平的選擇。」

趙少康提到民進黨現在搞抗中保台，台中有這種味道？盧秀燕說，這次選舉中，民眾比較希望生活能夠安定、富裕，尤其大家剛從疫情走出來，最希望能夠安居樂業，現在有些政黨會強推抗中保台，可是要看民眾領不領情、買不買單，尤其現在物價通膨、匯率大貶，民眾心思不在抗中保台，而是要怎麼面對生活，政治人物應該花點心思如何把經濟搞好。

趙少康詢問盧秀燕爭取連任，未來4年要做什麼？盧秀燕說，第一，空汙繼續改善，空汙日從一年70多天降到20多天，希望未來可以降低到都沒有；第二，教育文化繼續投資，擔心換了市長，就不重視教育文化；第三，建置大眾系統捷運路網，中捷綠線去年已通車，未來4年希望能把台中捷運路網建置起來，方向訂出來，目前捷運藍線綜合性評估已完成，但報中央核定已1年多還未核准，只要中央核定，她馬上可以開工，呼籲中央盡快核定捷運藍線，讓捷運藍線趕快動工。

趙少康 盧秀燕 台中捷運

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