【重磅快評】薛瑞元夜會陳時中 忘了誰是衛福部長？

本報獨家報導，衛福部長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥等官員昨晚前往競選總部夜會民進黨台北市長候選人陳時中，正值高端EUA、陸資、炒股爭議之際，衛福部官員連夜拜會前指揮官，留下不少想像空間。

薛瑞元昨天證實與陳時中見面，但強調不是開會，只是「下班和老朋友見見面」；莊人祥也說，他是和老長官吃飯，因為剛好「百日沒見」。兩人的談話不約而同顯示，實在太想念陳時中了，所以下班趕忙來見老長官，言行超乎常人想像，埋下不少疑問。

首先的問題是「身分不宜」。雖然薛瑞元聲稱昨晚是下班時間「見老朋友」，但薛可不是一般公務員或選民，政務官很難有上下班之分，衛福部長的決策攸關民眾健康福祉，一通電話就可以造成重大影響，遑論「夜間密會」的繪聲繪影殺傷力。如果不是本報獨家揭露，外界根本不會知道昨晚有一場夜會行程，更無從檢視；沒有自律分際，就難保公私之分，外界難免狐疑，兩人究竟談了什麼？

其次是「場地不對」。眾人皆知，競選總部就是候選人的主場，在這個領域，所有言行都會理所當然被視為選舉行為；薛瑞元和指揮中心官員前往競總與候選人會面，不僅難掩瓜田李下之嫌，也會被質疑行政不中立。藍營曾多次質疑指揮中心已成「陳時中第二競辦」，薛瑞元當時反諷「又有人在做夢」，如今似乎更難撇清；衛福部長到競總移樽就教當然是給足陳時中面子，否則其他候選人能否比照辦理？

更關鍵的是「時間不適」。高端日前才被立委爆料，委託二期臨床試驗的丘以思公司涉及陸資爭議、ＥＵＡ，仍有部分疫苗確效報告資料待補，國民黨台北市長候選人蔣萬安強烈質疑，衛福部護航高端；指揮官王必勝昨天更跳上火線，他透過臉書反嗆烏龍選舉操作，「急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。如今，衛福部長、指揮中心官員夜會陳時中，就算不是串供，難道完全不顧社會觀感？

面對一連串爭議，儘管陳時中都聲稱他已離任，不干涉衛福部政策、很少聯繫王必勝，甚至受訪表示「如果時間倒回，不會再擔任指揮官，因為承受不起再一次生離死別」。但指揮中心彷彿離不開陳時中，指揮中心日前舉行成立千日記者會，王必勝就三度公開表態「我們懷念陳時中」，莊人祥昨天也說，跟陳時中因為剛好「百日沒見」。

指揮中心對陳時中的思念可說是按日計算、與日倍增，很難想像，兩個大男人連幾天沒見面都算得清清楚楚，「3+11」沒有會議紀錄，難道跟陳時中見面就有紀錄？薛瑞元率領官員夜會陳時中，讓人忘了誰才是衛福部長，這樣的官員還適任嗎？