快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

何欣純院會質詢 要求政府抗通膨照顧民生和中小企業

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國發會主委龔明鑫說，大台中主要是機械業，廠商存貨還在去化當中，一般來說預估存貨的去化，可能到明年下半年，第三、四季以後會比較好。行政院長蘇貞昌允諾會大力挺中小企業。 圖／截取自國會直播網站
國發會主委龔明鑫說，大台中主要是機械業，廠商存貨還在去化當中，一般來說預估存貨的去化，可能到明年下半年，第三、四季以後會比較好。行政院長蘇貞昌允諾會大力挺中小企業。 圖／截取自國會直播網站

民進黨立委何欣純今在立院質詢表示，下半年景氣不佳，盼政府抗通膨、顧民生、穩產業、挺人才；且要中央主動積極，協助台中國際會展中心和台中流行音樂中心建設。

行政院長蘇貞昌說，全球經濟變動，政府也戰戰兢兢，擬定相關對應措施；允諾會大力挺中小企業。國發會主委龔明鑫表示，企業投資部分，紓困貸款已經延到年底，到年底再看，如果還需要可以再延。挺人才部分，因為升息關係也是到年底。

何欣純說，國發會昨公布9月景氣燈號，景氣走緩「亮黃藍燈」，要步步為營，自己走基層深深感受到景氣不好，詢問今年後半年景氣不好，明年會不會好？

何欣純表示，國際不確定因素影響大，烏俄戰爭、疫情航運、美中貿易戰，為了抗通膨、美歐升息，國際經濟不好，連帶台灣也不好，中小企業出口壓力增加，政府有何因應措施來協助中小企業，挺台商回流，讓優質企業根留台灣？做了什麼穩定民生經濟？

龔明鑫說，大台中主要是機械業，廠商存貨還在去化當中，一般來說預估存貨的去化，可能到明年下半年，第三、四季以後會比較好。

龔明鑫指出，關於所得分配問題，蘇揆特別指示，基層勞工最低薪資調高，明年調高到4.56%就是要照顧基本民生；稅制部分，基本生活費也調高，這樣可以少繳一點稅，都是在照顧民生。

何欣純提問台中國際會展中心進度，蘇貞昌說，中央不分藍綠都願意幫忙，但地方首長態度也很重要，像台中捷運，報上來跟原來差別很大，要求修正意見，又拖好長一段時間。經濟部長王美花表示，台中國際會展中心二期的經費早就核定了，但相關單位還沒解決土地問題，會展中心計畫不能往前，目前是卡在土地問題。

何欣純說，台中人口多、腹地大，也是早期音樂人才發源地，希望爭取音樂中心。

民進黨立委何欣純今在立院質詢，提民生經濟問題及台中雙心拼升級，指下半年景氣不佳，盼政府抗通膨、顧民生、穩產業、挺人才。 圖／截取自國會直播網站
民進黨立委何欣純今在立院質詢，提民生經濟問題及台中雙心拼升級，指下半年景氣不佳，盼政府抗通膨、顧民生、穩產業、挺人才。 圖／截取自國會直播網站

何欣純 台中捷運

延伸閱讀

蘇貞昌：白匏湖1,500戶社宅計畫已經核定通過　

9月景氣反轉向下 亮出黃藍燈

龔明鑫：半導體去台化 全球停擺

國發基金公布投資績效

相關新聞

奉行一中政策 美台工作小組會議華府談國際參與

美國國務院發言人辦公室28日透過新聞稿表示，美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今日在華府舉行...

台美華府談擴大台國際參與 外交部：展現堅韌夥伴關係

外交部表示，台、美雙方於28日就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，美方在會中重申支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織...

布林肯：若台海爆發危機 對全世界都是壞事

美國國務卿布林肯今天受訪表示，中國對台灣變得更具侵略性，此區域海上貿易占每日貿易總額50%，多數手機晶片也是台製，若台海...

衛福部官員夜奔陳時中競總 黨國不分的天真選擇

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝與發言人莊人祥等，10月27日晚間低調前往台北市長候選人陳時中的競選總部，遭在野黨質疑瓜田李下。薛瑞元將此行定位為「老朋友閒聊」，與會者還透露都在聊「誰是歌王」，這種說法也未免太看不起民眾的智慧。前天本土新增3萬5640例確診、84死，選戰又進入倒數衝刺，理應忙得焦頭爛額的部長、前部長與指揮官，哪來的閒情逸致花兩個多小時月旦歌王？莫非他們是金曲獎評審？

柯文哲演講談2014打垮國民黨 下個目標「打垮民進黨」

台北市長柯文哲28日應邀到高雄科技大學，以「人生的哲學」為題演講。柯文哲說，自己給年輕人最大啟示，就是「Just do ...

立陶宛議員：台灣對中貿易依賴 像把錢放進殺手口袋

立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯今天表示，台灣對中國的外貿額占比高達33%，這作法就像「餵養獅子」、「把錢放進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。