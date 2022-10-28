何欣純院會質詢 要求政府抗通膨照顧民生和中小企業

民進黨立委何欣純今在立院質詢表示，下半年景氣不佳，盼政府抗通膨、顧民生、穩產業、挺人才；且要中央主動積極，協助台中國際會展中心和台中流行音樂中心建設。

行政院長蘇貞昌說，全球經濟變動，政府也戰戰兢兢，擬定相關對應措施；允諾會大力挺中小企業。國發會主委龔明鑫表示，企業投資部分，紓困貸款已經延到年底，到年底再看，如果還需要可以再延。挺人才部分，因為升息關係也是到年底。

何欣純說，國發會昨公布9月景氣燈號，景氣走緩「亮黃藍燈」，要步步為營，自己走基層深深感受到景氣不好，詢問今年後半年景氣不好，明年會不會好？

何欣純表示，國際不確定因素影響大，烏俄戰爭、疫情航運、美中貿易戰，為了抗通膨、美歐升息，國際經濟不好，連帶台灣也不好，中小企業出口壓力增加，政府有何因應措施來協助中小企業，挺台商回流，讓優質企業根留台灣？做了什麼穩定民生經濟？

龔明鑫說，大台中主要是機械業，廠商存貨還在去化當中，一般來說預估存貨的去化，可能到明年下半年，第三、四季以後會比較好。

龔明鑫指出，關於所得分配問題，蘇揆特別指示，基層勞工最低薪資調高，明年調高到4.56%就是要照顧基本民生；稅制部分，基本生活費也調高，這樣可以少繳一點稅，都是在照顧民生。

何欣純提問台中國際會展中心進度，蘇貞昌說，中央不分藍綠都願意幫忙，但地方首長態度也很重要，像台中捷運，報上來跟原來差別很大，要求修正意見，又拖好長一段時間。經濟部長王美花表示，台中國際會展中心二期的經費早就核定了，但相關單位還沒解決土地問題，會展中心計畫不能往前，目前是卡在土地問題。