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彭文正護照遭註銷 外交部證實：返國可申請、國籍還在

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
媒體人彭文正遭通緝，護照遭註銷。圖／聯合報系資料照片
媒體人彭文正遭通緝，護照遭註銷。圖／聯合報系資料照片

媒體人彭文正在臉書表示，自己護照遭政府註銷。外交部今回應表示，據「護照條例」，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院通緝，駐舊金山辦事處因此依條例於10月20日核發處分函予彭，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。

彭文正因質疑蔡英文總統博士論文被訴加重誹謗罪，去年他因人在美國拒出庭，因而遭法院發布通緝。

外交部表示，依據「護照條例」第24條，護照申請人在外國、大陸地區、香港或澳門申換護照，如經查有同條例第23條第1項第2款（經司法機關通知主管機關）或第3款（經內政部移民署依法律限制或禁止申請人出國並通知主管機關）情形，駐外館處應扣留其護照，並依同條例第25條第2項第1款，廢止原核發護照的處分並註銷該護照。此外，持照人倘申辦新護照且符合上述情形，駐外館處應依同條例第23條不予核發新護照。

外交部指出，駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭文正如有不服，得依法提起訴願。

外交部並指出，也有同時告知彭文正，若打算返國，可向我國駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照），所以彭返國完全沒有問題，國籍也沒有被註銷。

護照 外交部

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