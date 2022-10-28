普亭稱西方挑起台灣危機 外交部：嚴厲譴責不實表述

俄羅斯總統普亭今稱台灣是中華人民共和國的一部分，美國眾議院議長裴洛西等官員訪台是在挑釁，是西方國家升級台海局勢。外交部今表達嚴正抗議，並對俄羅斯政府的不實表述予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與專制中華人民共和國互不隸屬；中共政權從未沒有一天統治過台灣，自然對台灣不享有任何主權；我國政府歡迎與所有認同人權法治及民主自由價值的國家與國際夥伴互動交往，也將堅守國家主權不容中國威權政府或其他國家的貶損與干預，堅持台灣前途必須由台灣2350萬人民來決定，台灣政府與人民絕不會屈服中國極權政府發動的軍事、政治與經濟脅迫。

外交部表示，俄羅斯非法入侵烏克蘭後，濫殺無辜平民的罪行，包括台灣在內的全球民主國家一致譴責與制裁，普亭刻意以西方國家在台灣議題挑釁為由，企圖混淆國際視聽，轉移俄羅斯侵略烏暴行的焦點，外交部再次強烈譴責俄羅斯違反聯合國憲章、以武力侵略他國的粗暴行徑；我國也會持續支持烏克蘭，並與理念相近國家協助烏克蘭人民重建家園。

外交部指出，近來中國威權政府不僅變本加厲派遣超過千次軍機擾台恫嚇，更加強對我國進行認知作戰，擾亂我國民心士氣，中共的種種舉措企圖迫害台海和平現況，想併吞台灣的野心昭然若揭；中方的挑釁行為已嚴重威脅台灣和平穩定、印太地區自由開放及全球的繁榮穩定；中國共產黨政府才是真正的挑釁者，應與俄羅斯一起受到國際社會的譴責與唾棄。

外交部表示，面對中國長期對台灣蠻橫及無理的挑釁，我國將持續與理念相近國家緊密合作、強化自我防衛能力、厚植國際友我力量、堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，維護印太地區的自由開放，以及全球的和平穩定。