2024與侯友宜搭擋選總統？盧秀燕首度鬆口：可能性不大
台中市長盧秀燕今天接受「趙少康觀點」專訪，對於2024侯盧配，盧秀燕首度鬆口表示，「可能性不大」 ，自己沒有這樣的打算，但是認為新北市長侯友宜很合適，她也會支持，並誠心誠意幫忙輔選。
主持人趙少康問及2024「侯盧配」怎麼看？盧秀燕表示，「可能性不大」，因為國民黨現在只剩下新北市與台中市兩個直轄市長，不知道年底會選得如何，但是兩個直轄市長都去選總統，覺得可行性不太大。
盧秀燕說，侯友宜很合適，因為他擔任8年新北市副市長，也當了4年新北市市長，以他很好的執政，以及國人對他的信賴，他去參選的可能性比較大。國民黨只要可以贏得總統大選，她都會支持，她也會誠心誠意幫忙輔選，因為希望國家有所改變、進步、國家走在正確的路上，人民不要這麼辛苦，「自己沒有這樣的打算。
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