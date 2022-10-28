邏輯 very poor 柯文哲轟花敬群「那有這麼呆的人」

蔡英文總統2016年競選時喊出8年興建20萬戶社會住宅目標，對於台北市政府推動社宅進度放緩，內政部次長花敬群昨在立法院指出，這裡面確實有政治考量，市長柯文哲上任喊出政策目標跟執行有落差，事實勝於說法。 柯文哲上午反批，聽說花敬群當到大學副教授，他的邏輯 very poor ，那有這麼呆的人，實在想不通。

花敬群昨在立法院備詢，李貴敏質詢社宅政策指出，柯文哲是為讓蔡總統政見不能達標刻意延緩嗎？花敬群說，以柯當年上任喊出政策目標，實際執行前4年跟後4年狀態確實有落差，事實勝於說法。

柯文哲上午參加全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，柯會後受訪說，這很好笑，台北市政府蓋社宅是全台灣蓋最多的，他說台北市怠惰，要害小英政績不能達到，那不是只有台北市怠惰，全台灣都怠惰。

柯文哲指出，每次打文宣戰，不忍心戳破他們，請不要寫規畫中，對他來講，台北市長對工程只看兩件事，什麼時候開工、什麼時候完工，其他都不想聽。柯反問，到現在為止，花敬群自己指揮的住都中心，「請問到現在為止，社宅開工幾戶？講啊。」

柯文哲表示，按花敬群的講法，確實的講法應該是花敬群串同台灣所有縣市首長，一起讓小英的居住正義政策失敗；他是全台灣社宅蓋最多的，還說他讓小英的政見跳票？那其他的縣市首長也是，花敬群自己也是。所以住在玻璃屋裡面的，不要丟石頭，往外丟，人家丟回來，整個玻璃屋就垮掉。