快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邏輯 very poor 柯文哲轟花敬群「那有這麼呆的人」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會。記者楊正海／攝影

蔡英文總統2016年競選時喊出8年興建20萬戶社會住宅目標，對於台北市政府推動社宅進度放緩，內政部次長花敬群昨在立法院指出，這裡面確實有政治考量，市長柯文哲上任喊出政策目標跟執行有落差，事實勝於說法。 柯文哲上午反批，聽說花敬群當到大學副教授，他的邏輯 very poor ，那有這麼呆的人，實在想不通。

花敬群昨在立法院備詢，李貴敏質詢社宅政策指出，柯文哲是為讓蔡總統政見不能達標刻意延緩嗎？花敬群說，以柯當年上任喊出政策目標，實際執行前4年跟後4年狀態確實有落差，事實勝於說法。

柯文哲上午參加全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，柯會後受訪說，這很好笑，台北市政府蓋社宅是全台灣蓋最多的，他說台北市怠惰，要害小英政績不能達到，那不是只有台北市怠惰，全台灣都怠惰。

柯文哲指出，每次打文宣戰，不忍心戳破他們，請不要寫規畫中，對他來講，台北市長對工程只看兩件事，什麼時候開工、什麼時候完工，其他都不想聽。柯反問，到現在為止，花敬群自己指揮的住都中心，「請問到現在為止，社宅開工幾戶？講啊。」

柯文哲表示，按花敬群的講法，確實的講法應該是花敬群串同台灣所有縣市首長，一起讓小英的居住正義政策失敗；他是全台灣社宅蓋最多的，還說他讓小英的政見跳票？那其他的縣市首長也是，花敬群自己也是。所以住在玻璃屋裡面的，不要丟石頭，往外丟，人家丟回來，整個玻璃屋就垮掉。

花敬群 柯文哲 台北市長

延伸閱讀

陳時中座車違停罰單當天繳 柯文哲：我去繳都要等5天

指揮中心昨密會陳時中 柯文哲：喝紅酒也都可以

大陸貓熊專家來台救團團 柯文哲：好像嫁出去的媳婦快要掛掉

高嘉瑜批租屋時價登錄消極 花敬群：片面抹黑無法接受

相關新聞

奉行一中政策 美台工作小組會議華府談國際參與

美國國務院發言人辦公室28日透過新聞稿表示，美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今日在華府舉行...

台美華府談擴大台國際參與 外交部：展現堅韌夥伴關係

外交部表示，台、美雙方於28日就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，美方在會中重申支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織...

布林肯：若台海爆發危機 對全世界都是壞事

美國國務卿布林肯今天受訪表示，中國對台灣變得更具侵略性，此區域海上貿易占每日貿易總額50%，多數手機晶片也是台製，若台海...

衛福部官員夜奔陳時中競總 黨國不分的天真選擇

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝與發言人莊人祥等，10月27日晚間低調前往台北市長候選人陳時中的競選總部，遭在野黨質疑瓜田李下。薛瑞元將此行定位為「老朋友閒聊」，與會者還透露都在聊「誰是歌王」，這種說法也未免太看不起民眾的智慧。前天本土新增3萬5640例確診、84死，選戰又進入倒數衝刺，理應忙得焦頭爛額的部長、前部長與指揮官，哪來的閒情逸致花兩個多小時月旦歌王？莫非他們是金曲獎評審？

柯文哲演講談2014打垮國民黨 下個目標「打垮民進黨」

台北市長柯文哲28日應邀到高雄科技大學，以「人生的哲學」為題演講。柯文哲說，自己給年輕人最大啟示，就是「Just do ...

立陶宛議員：台灣對中貿易依賴 像把錢放進殺手口袋

立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯今天表示，台灣對中國的外貿額占比高達33%，這作法就像「餵養獅子」、「把錢放進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。