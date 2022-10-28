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影／民團提公投法修正草案 列十大改進項目

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
經濟民主連合及台灣公民陣線今天在立法院舉行記者會，公布公民投票法修正草案，提出十點修正方向，包括明定危害自由民主憲政秩序事項不得公投、建立違憲審查機制、公告名冊避免偽造、延長公投準備時間等，呼籲全面修改公投法，深化民主品質。記者余承翰／攝影
經濟民主連合及台灣公民陣線今天在立法院舉行記者會，公布公民投票法修正草案，提出十點修正方向，包括明定危害自由民主憲政秩序事項不得公投、建立違憲審查機制、公告名冊避免偽造、延長公投準備時間等，呼籲全面修改公投法，深化民主品質。記者余承翰／攝影

經濟民主連合及台灣公民陣線今天在立法院舉行記者會，公布公民投票法修正草案，提出十點修正方向，包括明定危害自由民主憲政秩序事項不得公投、建立違憲審查機制、公告名冊避免偽造、延長公投準備時間等，呼籲全面修改公投法，深化民主品質。

台灣公民陣線活動部主任羅宜指出，現行法規規定中選會最遲可於選前三個月公布件數與內容，導致民眾未有充分時間了解公投細節，因此延長討論期間與強化民主審議即屬必要。經濟民主連合會長徐偉群表示，公投制度是為了實踐憲法中主權在民的方法之一，因此在草案中將違反自由民主憲政秩序事項列入不得公投之內容。經濟民主連合新聞暨社群部主任盧嘉安則指出，過往公投連署程序中出現大量偽造事宜，所以在草案中提出公開提案人、連署人名冊於網路上，或刊登電子連署系統，以利本人查詢確認有無偽造情事。

公投 立法院

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