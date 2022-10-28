影／民團提公投法修正草案 列十大改進項目

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝與發言人莊人祥等，10月27日晚間低調前往台北市長候選人陳時中的競選總部，遭在野黨質疑瓜田李下。薛瑞元將此行定位為「老朋友閒聊」，與會者還透露都在聊「誰是歌王」，這種說法也未免太看不起民眾的智慧。前天本土新增3萬5640例確診、84死，選戰又進入倒數衝刺，理應忙得焦頭爛額的部長、前部長與指揮官，哪來的閒情逸致花兩個多小時月旦歌王？莫非他們是金曲獎評審？

2022-10-29 05:50