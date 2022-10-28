指揮中心昨密會陳時中 柯文哲：喝紅酒也都可以

指揮中心團隊昨由衛福部長薛瑞元帶隊，夜奔民進黨台北市長候選人陳時中競選總部。薛瑞元證實有見面，但強調只是下班和老朋友見見面。對此，台北市長柯文哲上午參加全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，會後受訪指出，他覺得沒什麼，喝紅酒也都可以呀，這是人之常情。

對於這場祕會，國民黨台北市長候選人蔣萬安批陳時中是太上衛福部長，柯文哲認為，他覺得這沒有什麼，以前是同事，選舉期間去競總加油打氣，喝紅酒都可以呀，這是人之常情，為什麼要給他特別的政治意義。

柯文哲說，他覺得沒有必要，他有時也會去看一下無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨新竹市長候選人高虹安，覺得這很正常，不要太多的政治意涵。

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