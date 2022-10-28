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菸防法修正草案今黨團協商 民團4大訴求籲年底通過修法

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
菸害防制法修正草案今天立法院進行黨團協商，民進黨立委吳玉琴今接受民團陳情書。記者許政榆／攝影
菸害防制法修正草案今天立法院進行黨團協商，民進黨立委吳玉琴今接受民團陳情書。記者許政榆／攝影

菸害防制法修正草案今天立法院進行黨團協商，接續討論先前社福及衛環委員會保留的36條爭議條文。董氏基金會、全國家長會長聯盟等158個民間團體在協商前，今天在立法院前向國、民2黨團遞交陳情書，疾呼4大訴求，包括本會期一定要通過修法、禁止所有加味菸品、禁止新型菸品、勿讓載具成為菸害防制破口。

全國家長會長聯盟副理事長焦惠芳表示，7.9萬國高中學生陷入電子煙危害，為守護國人及年輕世代，應用法律來保障下一代健康，務必盡快完成協商，年底前一定要完成修法。

台灣愛兒親師家長協會、台灣共善促進協會理事長張文昌表示，加味菸是青少年的入門菸，傳衛福部打算「向菸商繳械」，允諾可免除禁止薄荷口味的加味菸品，但美國12歲以上超過1852萬人使用加味菸，台灣千萬不要走錯路，不能一錯再錯。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，菸害防制法長達15年半未修法，10年前電子煙入侵校園、5年前加熱菸入侵校園，香港去年10月21日以立法「雙禁」電子煙及加熱菸，澳門則在今年8月29日立法「雙禁」電子煙及加熱菸。

林清麗說，然而此次行政院修正版本，針對新型菸品的品牌必要組合元件、載具、使用機器等「未有任何規範」，未來恐讓菸草公司在台灣大打品牌廣告、設置載具專賣店，希望盡速通過修法。

國民黨團書記長李德維今代表黨團接收陳情書，他表示，大家的訴求我們都聽清楚，國民黨團大多委員都希望「雙禁」加熱菸、電子煙，除了大專院校，我們也害怕高中、高職及國中這些年輕學子，在學校內抽菸比例不管電子煙、加熱菸比例持續升高，在國民黨團立場，希望校園維持乾淨空間，為了下一代，會持續努力跟各位一起打拚。

民進黨立委吳玉琴代表接收陳情書，她表示，上會期今年5月份審查菸害防制法，爭議條文非常多保留條文高達30幾條，今要第一次政黨協商，還有很多議題要被確認。黨團對於禁止加味菸是有共識，不過行政院版本「一管理一禁止」禁止電子煙、管理加熱菸，他們也不斷質疑加熱菸載具如何管理、如何定義、風險管理評估等，協商全都卡在載具規範，「我們並不樂見載具成為旗艦型展示場所」，會持續與行政部門溝通。

今上午立院進行2小時黨團協商未果，多條提案條文仍持續保留，尤其牽涉加熱菸納管、加熱菸載具應明確規範、加熱菸健康風險評估標準為何等，相關法條多保留，召委林為洲宣布將擇期舉行第二次朝野協商。

菸害防制法修正草案今天立法院進行黨團協商，國民黨團書記長李德維今代表黨團接受民團陳情書。記者許政榆／攝影
菸害防制法修正草案今天立法院進行黨團協商，國民黨團書記長李德維今代表黨團接受民團陳情書。記者許政榆／攝影

情書 國民黨 行政院

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