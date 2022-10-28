獨／綠委再提修宣誓「去國父化」 今院會藍力擋

民進黨立委林楚茵等人本周提案修改「宣誓條例」與「總統副總統宣誓條例」，若修法通過，未來公職人員就職，將不必再向國父遺像宣誓。國民黨團質疑，這不僅是民進黨滅蔣後，再將矛頭指向國父的具體例證，更有意打著台灣主體意識大旗來操弄意識形態炒熱選情，立院黨團將在今天院會反對到底。

林楚茵等人在提案說明指出，為符合民主精神及我國憲政發展現況，刪除原條文中明訂要對國父遺像宣誓就職的規定；另考量社會多元性，如因身體因素或其他正當理由者，宣誓人表達意思方式也將不受侷限。兩案今天預計將在立法院院會報告事項中闖關。

民進黨立委提案修改「宣誓條例」非頭一遭。2020年民進黨立委范雲就曾出類似議案，要求總統以降各級官員、民代就職時不必向國父遺像宣誓，當時即引發輿論沸騰。藍營質疑，民進黨明知拋出該議題會引發社會對立，執意在選前提案明顯居心不良，旨在操作社會對立，催出基本盤。

國民黨立院黨團書記長李德維表示，民進黨應該多做些對社會有意義的事，不要每天都想搞意識形態、鑽牛角尖，把無聊當有趣，站在國民黨立場當然堅決反對。他說，民進黨想搞台獨就大大方方講，提這種修法鑽巧門，想凸顯自己不願意效忠中華民國，只會讓人覺得又在玩不入流的小心機，沒有意義，領中華民國的薪水就踏踏實實尊重中華民國。