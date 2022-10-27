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警專校慶 內政部次長感謝學校也期勉訓練課程與時俱進

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警專校慶，內政部次長吳堂安（揮手者）勉勵警專除保持優良的教育傳統外，訓練課程也要與時俱進，讓學術與實務能順利接軌。記者廖炳棋/翻攝
警專校慶，內政部次長吳堂安（揮手者）勉勵警專除保持優良的教育傳統外，訓練課程也要與時俱進，讓學術與實務能順利接軌。記者廖炳棋/翻攝

台灣警察專科學校新聞資料今天舉辦77周年校慶，內政部次長吳堂安主持，警政署長黃明昭及消防署副署長簡萬瑤、海巡署副署長蔡長孟、保訓會主委郝培芝、警專校友會長何明洲與警專警友會主委鄭尹君到場觀禮。

吳堂安在會中頒發警專第18屆傑出校友獎牌，黃明昭頒獎警察獎章，保訓會郝培芝頒獎2022年警專績優教職員工，何明洲頒獎2022年警專遴薦校友總會績優教職員工。

吳堂安致詞恭喜傑出校友，也對獲頒績優教職員工及警察獎章的優秀同仁表達敬意與謝意，感謝長期付出，為國家社會貢獻一己之力，也為在座所有警專同學樹立優良的榜樣。

吳堂安感謝警專默默耕耘的教育者傳道、授業、解惑，也感謝行政人員的努力，他同時勉勵警專除保持優良的教育傳統外，訓練課程也要與時俱進，讓學術與實務能順利接軌。

吳堂安 警察 黃明昭

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