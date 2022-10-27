【重磅快評】顧立雄親曝6大國安危機 看了超級驚悚！

國安會秘書長顧立雄接受媒體專訪，分析中共廿大後的情勢。顧立雄接任國安會秘書長後很少露面，極力保持神祕，孰料一出手就暴露了重大國安危機；套句他的話，還真是「超級驚悚」！

驚悚1：國安會秘書長打臉國安局長。國安局長陳明通日前預言中共最快明年「以戰逼談」，顧立雄坦言現在沒有具體情報和徵兆顯示明年會發生類似狀況。陳明通和顧立雄兩個情報頭子，必有一人故意說謊或情報研判不及格。

驚悚2：全球阻止台海戰爭。顧立雄說，台灣半導體業無可取代，除非全球都看著經濟崩解，否則會設法阻止台海戰爭。習近平在十九大得意揚揚「走近世界舞台中央」，廿大不再談，反而「顧盼自雄」的台灣已站上世界中央了。

驚悚3：台灣維持海峽中線存在。八月中共軍演直接抹除海峽中線，顧立雄說，我們會透過戰備偵巡等方式來維持我們認為的海峽中線存在。但維持中線，一靠政治默契，二靠軍事實力，或者，三靠國際介入；顧立雄靠哪樣？

驚悚4：十八套劇本沒有避戰選項。中共加強攻台準備，顧立雄公布因應方案：唯一解方是防衛決心、防衛實力和國際支持；因應方式是讓中國明白攻台代價巨大，並增強防衛實力和國家靭性；軍事準備則是發展不對稱戰力。蔡政府十八套劇本，重點在承受第一擊後的反制，沒有任何對話溝通的避戰選項。

驚悚5：鄉民水準的情報掌握判斷。廿大人事，全球媒體與學者都槓龜。顧立雄說國安會做過不同推演，但沒透露猜中幾星，外界無從得知其情報精準程度。但他大談胡錦濤被離場是習近平刻意安排，看了超級驚悚，反而暴露國安會的情報掌握與判斷，竟然只及鄉民水準。

驚悚6：選情需要的情報操作。中共空前圍台軍演，顧立雄沒有出來安定民心；中共既定政治議程，顧立雄反而大肆賣弄情報分析，二年半來國安首長的唯一媒體秀，就是配合抗中保台的選舉操作，掩護民進黨的選情需要。

中共廿大人事，從年初習近平開始醞釀，3月政治局常委會決議採取有別以往的「談話調研」，4月到7月約談了348人，其中習近平親自談了30人；9月29日，政治局會議審議通過人事名單，提請廿屆一中全會決定。

換言之，至遲在9月底前，廿大江山已定！而9月中習近平還親自出席撒馬爾罕上合峰會，顯見胸有成竹。顧立雄最後猜中幾星並不重要，重要的是，這麼長的政治過程，國安會掌握了多少情報，作了怎樣的判斷？

雖然從陳明通的「以戰逼談」預言，外界已知國安問題所在；但顧立雄親曝的國安危機，看了還是「超級驚悚」！