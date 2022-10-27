媒體議價有譜 唐鳳：已評估分潤、損失彌補機制

台灣媒體議價問題終於有新進程，數位部長唐鳳今（27）日赴立法院備詢時指出，目前文化部、NCC（國家通訊傳播委員會）已分別就報紙、廣電媒體進行產業調查，未來也將參照國外作法，針對分潤機制做出評估，並進行損失評估、試算彌補金額。

過去20年來，Google等數位平台使用新聞媒體內容，卻沒有付費給媒體，反而宣稱可為媒體帶來流量，而規避內容付費，且Google在搜尋引擎、Google News導流後，便可和媒體進行廣告分潤，搜尋引擎的關鍵字廣告收入，則是全歸Google所有。

過去兩年，全球各國政府都針對媒體議價問題進行修法；反觀台灣，過去一年半，已有不少學者提倡媒體議價要立專法，政府卻始終沒有回應，直到數位發展部成立之後，媒體議價問題才開始有進展。

在今日立法院交委會質詢中，多位立委相當關心媒體議價後續進度。

唐鳳指出，議價需有計算機制、相關參數，會參考國外作法；報紙、廣電媒體的計算基準並不相同，文化部、（NCC）也有在各自進行產業調查，目前已做損失試算，接下來要試算可能彌補多少，一個月後，媒體與數位平台的對話要聚焦試算，確保大家都可以同意。

立委今天也提出臨時提案，要求數位部及相關部會一個月內參考國外現行分潤制度，先草擬合理、公平計價方案，以利雙方溝通順暢，以利達成媒體議價機制儘速啟動，數位部也同意提案。