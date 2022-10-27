聽新聞
test
0:00 / 0:00
行政院提名公平會委員人選案 函請立院審議
行政院今天表示，公平會3位委員職務任期將於明年1月31日屆滿，依組織法第4條規定，行政院長應在委員任滿3個月前（今年10月31日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選辛志中、顏雅倫及李師榮等3人名單函送立法院審查。
行政院指出，本次公平會委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，辛志中、顏雅倫及李師榮等3人皆為新任，任期均自2023年2月1日至2027年1月31日止，上開被提名人專長含括法律（含民事、刑事、行政訴訟法、商事法、公平交易法、競爭法、企業組織暨金融法、商業合約、智慧財產權法及金融法規）等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。
另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合公平會組織法及相關規定。本次提名作業，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利公平會業務得以順利運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言