行政院提名公平會委員人選案 函請立院審議

行政院今天表示，公平會3位委員職務任期將於明年1月31日屆滿，依組織法第4條規定，行政院長應在委員任滿3個月前（今年10月31日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選辛志中、顏雅倫及李師榮等3人名單函送立法院審查。

行政院指出，本次公平會委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，辛志中、顏雅倫及李師榮等3人皆為新任，任期均自2023年2月1日至2027年1月31日止，上開被提名人專長含括法律（含民事、刑事、行政訴訟法、商事法、公平交易法、競爭法、企業組織暨金融法、商業合約、智慧財產權法及金融法規）等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合公平會組織法及相關規定。本次提名作業，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利公平會業務得以順利運作。