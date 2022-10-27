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北市社宅興建速度放緩 花敬群質疑柯不讓蔡總統政見達標

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部政務次長花敬群。本報資料照。記者杜建重／攝影
內政部政務次長花敬群。本報資料照。記者杜建重／攝影

蔡英文總統2016年競選時喊出8年興建20萬戶社會住宅目標，國民黨立委李貴敏今天質詢時表示，目前除台北市推動戶數較多外，其他縣市社宅戶數較少，8年20萬戶社宅會不會跳票。內政部次長花敬群表示，政府仍然持續加速推動，不會跳票。對於台北市政府推動社宅進度放緩，花敬群說，這裡面確實有政治考量，市長柯文哲上任喊出政策目標跟執行有落差，事實勝於說法。

近年來房價飆漲，年輕人難買得起房子，社宅興建進度備受關注。根據統計，目前六都社宅包括興建中、規畫中、待開工分別為，台北市20429戶、達成率78.6％，新北8837戶、達成率26.8％，桃園7195戶、達成率48％，台中7195戶、達成率48％，台南1758戶、達成率25.1％，高雄2939戶、達成率24.5％。

李貴敏表示，六都社宅推動台北市速度最快、高雄市最慢，蔡總統8年20萬戶目標是否能達成。花敬群答覆，目前各縣市推動社宅速度越來越快，不會跳票。

李貴敏說，台北市年輕人認為社宅規畫戶數不足，中央是否有給予台北市必要資源，花敬群說，台北市前四年推動非常認真，最近兩三年幾乎停滯下來，確實有政治考量，可能擔憂台北市蓋社宅數量多會促成蔡總統政見達標，令人質疑把民生議題政治化。

李貴敏追問，柯文哲是為讓蔡總統政見不能達標刻意延緩嗎？花敬群說，以柯當年上任喊出政策目標，實際執行前四年跟後四年狀態確實有落差，事實勝於說法。

社宅 北市 花敬群 柯文哲 蔡英文

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