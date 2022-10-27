美副國務卿稱與日韓合作確保台自衛 外交部：歡迎感謝

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）26日在東京與日本、南韓三方會談後表示，美日韓一致認為台灣海峽必須保持和平，華盛頓將與日韓合作，確保台灣自衛能力。

外交部表示，歡迎與由衷感謝美國對捍衛台海現狀的堅定支持與不變承諾，政府將持續強化自我防衛能力，同時深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家加強合作

除雪蔓外，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)近日也多次示警，指出中國不再接受台海現狀，將對台灣加強施壓，包括不放棄使用武力來實現其目標，布林肯強調，美國數十年來都堅持必須以和平方式處理及解決歧見，不得片面改變現狀、尤其是使用武力；美國對台海和平穩定有持久利益。

外交部發言人歐江安表示，對美方再次在重要場域公開重申，美國高度重視台海維持和平穩定、台海現狀不得被片面改變、兩岸歧見必須以和平方式解決而非訴諸武力，美國並將與盟友合作確保台灣自我防衛能力，外交部表示歡迎與由衷感謝。

歐江安指出，本年8月以來，中國無端在台灣海空域進行實彈軍演、升高軍事挑釁行動，美國政府已經多次以具體行動，包括公開發言及聯合理念相近國家發表聲明等，展現對維繫台海和平穩定的高度重視，以及美國對捍衛台海現狀的堅定支持與不變承諾。

面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與日本等理念相近國家與夥伴加強合作，維護台海安全、我國國家主權與尊嚴、台灣自由民主體制、印太地區的自由開放與和平穩定，並共同捍衛以價值為基礎的國際秩序。