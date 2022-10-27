傳亂丟陳時中畫像的是他 何志偉嗆鬼故事：不排除按鈴

外傳民進黨台北市長候選人陳時中的砂畫照遭棄置回收區，而棄置畫作者是民進黨立委何志偉，引來民進黨主席蔡英文震怒，何志偉受訪時表示，自己是第一個站出來力挺陳時中的人，選舉到了荒誕的鬼故事特別多，「如果亂放風向的人沒有出來說明，我們不排除去按鈴」。

媒體報導，陳時中在今年9月受邀出席台灣藝術博覽會開幕式，活動結束後人像砂畫照卻遭棄置在立法院回收區，民進黨立法院黨團緊急調閱監視器，赫然發現棄置畫作者竟是自家立委何志偉，蔡英文知情後相當震怒，直言不利選舉與黨內團結，要求民進黨團總召柯建銘「好好處理」。

何志偉上午在立法院受訪時表示，自己是台灣藝術博覽會的創辦人，所有的藝術品無論放在哪裡，都有它的價值存在，「我想選舉到了，可怕、荒誕的鬼故事會特別多」。

何志偉強調，自己是第一個出來力挺陳時中的人，他的國會辦公室也是本土藝術家的畫廊，「每天進出研究室的人這麼多，我把共同創作放在這邊，不外乎就是希望大家能夠看到，而且更加地支持本土藝術」。

何志偉透露，自己稍早聯繫過這些本土藝術家，大家心裡面都蠻喪氣的，因為經過十幾年來的努力，台灣藝術博覽會好不容易可以好好運作，讓市民可以用美來改變這座城市，沒想到被這樣操作，他覺得非常荒誕。

何志偉質疑，爆料者聲稱蔡英文會看立法院內部的監視器，這在現正、政治層面上都是莫大的傷害跟謊言，相關人等應該出面說明，「如果亂放風向的人沒有出來說的話，我們不排除去按鈴，這是破壞團結」，做出這種本土藝術、藝術創作者的事情，「我覺得是天理不容」。

何志偉批評，民進黨本來就應該要團結，怎麼會發生這種莫名其妙的事情，「我不想直接標籤他叫做假消息，而是有人刻意地在破壞團結、製造分裂，我認為這些都是很不可取的」。

何志偉也說，自己在事後有接到一些電話，對方表明希望能夠取得畫作，但是這是台灣藝術博覽會的東西，「請問有人會打電話到博物館，希望你的蒙娜麗莎交出來給我們嗎」，這是非常不太對勁的事情，因為就算喜歡故宮博物院裡面的作品，任何人都不可以把翠玉白菜帶回家。