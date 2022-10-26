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資策會已提訴訟 反觀竹科智財案3個月沒下文藍委批雙標護航

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立委萬美玲、林奕華今天追問中華大學函覆進度，質疑竹科管理局根本沒壓進度，批評追蹤此案的態度「怠慢」，更質疑農委會、資策會的窮追猛打是「雙重標準」。記者趙宥寧／攝影
立委萬美玲、林奕華今天追問中華大學函覆進度，質疑竹科管理局根本沒壓進度，批評追蹤此案的態度「怠慢」，更質疑農委會、資策會的窮追猛打是「雙重標準」。記者趙宥寧／攝影

前新竹市長林智堅中華大學碩士論文爭議，竹科管理局曾聲明委託研究案合約明載擁有智慧財產權，將函請中華大學說明。立委萬美玲、林奕華今天追問中華大學函覆進度，質疑竹科管理局根本沒壓進度，批評追蹤此案的態度「怠慢」，更質疑農委會、資策會的窮追猛打是「雙重標準」，痛批國科會的行為是在「護航」。竹科管理局長王永壯表示，會在15天內要求中華大學回覆相關議題。

立法院教委會今天邀國科會主委吳政忠列席報告業務概況，並備質詢。萬美玲表示，林智堅碩論沸沸揚揚，7月5日被指控超竹科管理局的報告，中華大學8月24日認定林智堅抄襲，違反學術倫理，因此撤銷碩論與碩士學位，但7月至今仍未見竹科管理局的積極作為，詢問國科會對竹科管理局的態度？

王永壯表示，主委對他的要求是「積極釐清事實並依法辦理」，但由於該內容時間很久遠，有去詢問中華大學，但對方說資料損銷、沒有資料，很多計畫主持人、承辦人已經退修或轉職，需要花一些時間來釐清。「我認為我們沒有拖延」。

不過萬美玲批評，三個多月仍沒進度，誰離職資料銷毀都不是問題，如果有心，也不會拖到現在。她也說，竹科管理局9月29日有函請中華大學釐清交接智財合約問題，但公文卻沒要求中華大學在一定時間內回覆。

王永壯表示，因為要時間給他們去找資料。萬美玲不滿表示，要釐清一件事，竟然沒壓時間，難道這件事封存30年也可以？既然函請就不該只是打打招呼，應該要壓時間。她也批評，國科會應該去學一學農委會、資策會，立即發文給張善政、高虹安，為何他們可不用發函給合約主體另一方，而是發給當事人，顯然國科會沒有這兩單位認真。

王永壯說明，合約對象是中華大學並非林智堅本人，自己則不了解農委會、資策會的案子，只針對中華大學的案子，「我不認為我們有怠慢」。他也回應，會再給中華大學15天，要求他們回覆。

萬美玲批評，可以看清楚這是雙重標準。立委林奕華也說，國科會說有積極辦理，真的是聽不下去，尤其在事件爆發後，是立委多次跟國科會要求行文，國科會才行文調查，甚至連回覆時間都不壓，還要立委去文，跟中華大學公文往返多次，不像主委所言的積極，明顯就是護航、雙標。

林奕華也質疑，依據竹科管理局與中華大學的合約，這份報告在過程中不能對外公開與使用，有無剽竊的問題？尤其林智堅已經被撤銷碩士學位，他抄襲成立且抄襲在進行中的委託案，林智堅本人有參與到任何文字寫作？

王永壯表示，這就是要中華大學釐清的問題，合約有說要若要使用，必須要取得書面同意，「這是有違約的問題」。但他也強調，沒有護航的問題。

立委萬美玲、林奕華今天追問中華大學函覆進度，質疑竹科管理局根本沒壓進度，批評追蹤此案的態度「怠慢」，更質疑農委會、資策會的窮追猛打是「雙重標準」。記者趙宥寧／攝影
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立法院教委會今天邀國科會主委吳政忠列席報告業務概況。記者趙宥寧／攝影
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國科會 林智堅 萬美玲 論文抄襲 中華大學

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