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立法院提案籲撥付「戰航管官兵勤務加給」給海巡雷操手

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡雷達操作手。記者洪哲政／攝影
海巡雷達操作手。記者洪哲政／攝影

立法院內政委員會日前通過臨時提案，要求海洋委員會、海巡署應積極主動、及早完成雷達操作手「國軍戰航管官兵勤務加給」加給的核定與撥付。

提案指出，海巡署所轄我國全境78座雷達，負擔本島及各外離島岸際至12海浬的安全監偵，與國軍戰、航管雷達共同建構國家海空安全防衛，重要性不言可喻。

提案指出，全國目前415名海巡雷達操作手，與國軍人員負擔相同任務、24小時全年無休堅守雷達資訊，卻未與國軍人員相等領取「國軍戰航管官兵勤務加給」。立委已向行政院提出書面質詢，籲請行政院同意全國海巡前線的雷達手應比照國軍得支領「國軍戰航管官兵勤務加給」。

提案表示，國防部2021年11月已函報行政院擬修正「國軍戰航管官兵勤務加給表」，同意該項加給；人事行政總處亦於2022年9月21日會同相關單位辦理雷達站視察。因此要求海洋委員會、海巡署應積極主動後續資料補充及說明等行政作業，及早完成該項加給的核定與撥付。

這項臨時提案由民進黨立委管碧玲、王美惠、莊瑞雄、伍麗華等人提出。

國軍 海巡署

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