未獲發情報加給 立院提案指軍事安全總隊在職人員怨懟

立委日前在立法院提案，指國防部軍事安全總隊中的情報人員未獲發情報加給，「引發在職人員怨懟」，要求國防部說明原因。

立法院外交及國防委員會日前通過臨時提案指出，有鑑於國家情報工作法中規定，所謂情報機關定義為國家安全局、國防部軍事情報局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總隊4個單位，但經查，國防部軍事安全總隊至法規通過迄今，仍未依法發放情報人員加給，引發在職人員怨懟。提案指出，鑑於平等性原則及執行情報工作時多需犧牲大量時間，情報人員不畏辛勞的付出，卻未得到法規中應有的待遇，實屬讓人不解。

提案指出，考量國防部軍事安全總隊中的情報人員付出與報酬不符正比，及留用優秀情報人才的需求，因此請國防部及國家安全局於2週內向立法院外交及國防委員會提出書面報告，說明為何發放情報加給排除國防部軍事安全總隊與迄今仍不願發放的原因。

這項案者包括民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委江啟臣、溫玉霞、馬文君等人。

民進黨立委蔡適應日前也表示，依國家情報工作法規定，軍事安全總隊是國內四個情報機關之一，在情報業務上甚至比法務部調查局更核心，但112年度其預算案卻不到5000萬元，占政戰局預算比例未達10%，其中更僅有1000萬元左右用於反情報，嚴重失衡程度讓人非常擔憂。

軍事安全總隊是保防部門機關，總隊長階為上校，人員多駐在外站，平日負責蒐集情報、跟監考核部隊重要主官、掌握情報對象等。