【重磅快評】蔡英文以抗中保台應付社群媒體作惡？

去年諾貝爾和平獎得主、菲律賓Rappler網站執行長瑞薩，昨天應邀在台北世界民主運動第十一屆全球大會致詞，她以揭發前總統杜特蒂的不法事實獲和平獎；她致詞時警告高科技廠商創辦社群網站以錢謀權的惡劣行徑，假消息散播速度比過去至少快了六倍，將重創各國民主。

蔡總統致歡迎詞，呼應瑞薩的看法。絕口不提商業性的社群網站也在台灣風行，更不提台灣更惡質的以公部門出面，納稅人的錢開辦的東廠、側翼的打壓異己的傳播工具；蔡總統簡單呼應瑞薩訴求後，把話題拉回她的「抗中保台」老招，仇匪恨匪的講了些與社群媒體劣質化無關的話。

社群媒體劣質化的確侵蝕民主基石。十一月二日是權威優質媒體英國國家廣播公司〈BBC〉百歲誕辰，但不幸的是BBC被社群媒體打得體無完膚，幾乎難以為繼。BBC是政府特許媒體，以徵收收視費經營，但收視費有金額上限，完全不是大科技廠商經營非媒體社群商業網站的對手；節目再精緻、優質，也不是不受媒體法令管制的富有社群媒體可玩弄的招式。

瑞薩之前曾批評美國科技大廠創辦社群媒體不道德，花錢無上限，道德降到最低，加以不受媒體法令約束，把BBC打得苟延殘喘。瑞撒不只憂心美國，以社群媒體在民主國家擴張的速度，他認為二○二四年的多國大選，會選出許多法西斯的國家領導人，這絕對大開民主倒車。

BBC剛換了總裁，把媒體的經營策略做了調整，道德不撤手，經營則往商業化略做挪移，顯然是想再戰一番；但公營媒體的限制不變，BBC能再撐多久？不敢說；社群媒體大老闆付錢，不必收視費，讓原來BBC的閱聽人流失不少，加以不負道德責任，尺度無上限，當然「靈活度」高得多；社群媒體經營者相信「謊言說十次就有人信以為真」。

台灣的媒體環境其實與BBC頗為相近，更甚者是政府出面以公款辦東廠、側翼、豢養逢迎的媒體。蔡英文那套抗中保台的戲碼，習近平進入第三任期後將面臨攤牌，是和？或戰？和要怎麼和？戰又怎麼戰？光一句抗中保台，想靠社群媒體打爛仗，恐怕不是辦法。