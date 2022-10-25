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降級了！美對台旅遊建議降至「常規一級」 與日、韓、澳相同

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部今表示，美國國務院於24日對台灣旅遊建議(Travel Advisory)從第3級調降至第1級。本報資料照片
外交部今表示，美國國務院於24日對台灣旅遊建議(Travel Advisory)從第3級調降至第1級。本報資料照片

外交部今表示，美國國務院於24日對台灣旅遊建議(Travel Advisory)從第3級調降至第1級，此級別與美國對日本、韓國、澳洲等國的建議級別相同。

外交部指出，經外交部及駐美國代表處持續向美方敦促、儘速調整對台灣的旅遊建議後，美國國務院於美東時間24日對台灣的旅遊建議自原來的第3級「三思而後行」(Reconsider Travel)調降至第1級「常規預防措施」(Exercise Normal Precautions)，以反映台灣最新的入境防疫措施。

外交部表示，第1級旅遊級別建議赴台灣的美國公民保持一般性注意自身安全，此級別與美國對日本、韓國、澳洲等國的建議級別相同；相關細節內容可參考美國國務院網站公告：https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/taiwan-travel-advisory.html

外交部 國務院

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