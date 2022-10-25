降級了！美對台旅遊建議降至「常規一級」 與日、韓、澳相同

新竹市長選戰激烈，民進黨將矛頭對向曾在資策會任職的民眾黨新竹市長高虹安，並由資策會執行長卓政宏出面指控高虹安在任職期間還在「科智企業」兼職，有違法疑慮。不過有資策會的資深員工還原真相，指出科智公司是資策會的眾多衍生公司之一，為了鼓勵創業並讓衍生公司能夠發展順利，高虹安的情況其實很常見，甚至連衍生公司的負責人都會「重複兼職」。

2022-10-25 18:40