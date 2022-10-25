義大利新總理梅洛尼就職 外交部：已轉致總統賀函

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
義大利首位女總理梅洛尼21日獲得任命，圖為梅洛尼向媒體談她的治國理念。(路透)
義大利首位女總理梅洛尼21日獲得任命，圖為梅洛尼向媒體談她的治國理念。(路透)

外交部表示，義大利兄弟黨（Fratelli d’Italia, FdI）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni)於9月25日在義大利國會大選贏得勝利，並依義大利憲政程序接受總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella)任命組閣，在本月22日正式宣誓就職，外交部第一時間已訓令我國駐義大利代表處向義大利政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統賀函。

外交部指出，我國期盼未來與梅洛尼領導的義大利政府展開密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

外交部表示，梅洛尼在義國國會選舉前接受我國媒體專訪時表示，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，義大利與自由世界的民主國家一致譴責中國對台灣的軍事威脅，台灣會是義大利的重要關切事項。

梅洛尼過去接受英國媒體專訪時也指出，義大利面臨快速變動的國際政治局勢，包括來自中國及俄國的挑戰，義大利將持續支持烏克蘭，維持現有國際秩序。對於梅洛尼總理強調區域和平穩定的重要性並肯定台灣是戰略貿易夥伴，外交部表達高度歡迎。

外交部強調，台灣與義大利共享民主、自由、人權等普世價值，雙方近年來在經貿、文化、教育、能源等領域合作密切友好。在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，未來台灣將在既有堅實基礎上與義大利等理念相近國家攜手合作，共同對抗威權主義的擴張與脅迫。

義大利 外交部

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