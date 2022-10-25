台灣基進要光復節正名淪陷日 「拒絕國民黨中國史觀」

今天是台灣光復節，台灣基進秘書長王興煥表示，國民黨宣稱的「台灣光復節」應該正名為台灣再次遭殖民的「淪陷日」，呼籲台灣社會應該拒絕國民黨中國史觀，以避免暴露在中國文化統戰風險。

台灣基進上午舉辦「台灣沒有光復節！文化及國族轉型正義待實現」記者會，與會者包括王興煥、湠台灣《流麻溝十五號》電影監製張永昌、台灣基進台中市議員候選人楊欣怡、台灣基進嘉義市議員候選人洪瑋庭、台灣基進台南市議員候選人吳依潔等人。

王興煥表示，1945年10月25日是個令人悲傷的日子，中華民國代表盟軍接受日本投降，「台灣淪入中華民國殖民統治，是台灣文明倒退，走入黑暗時代的序幕」。

王興煥直言，台灣現今仍被中華民國殖民體制所籠罩，包括憲法、國號、國旗及紀元，把這天名為「光復」不只造成台灣內部認同錯亂，更使台海現況會被「中國內戰史觀」詮釋，成為中國侵略台灣的藉口。

王興煥也說，台灣在今年迎來一部以轉型正義控訴中華民國體制，直球對決的本土電影鉅作《流麻溝十五號》，台灣基進將盡棉薄之力，在全台各縣市包場10場支持以台灣為文化主體的優秀藝術作品。

楊欣怡指出，她在求學時長輩曾經透露，親戚因為遭政治迫害逃亡海外，自己才意識到白色恐怖離自己這麼近，而《流麻溝十五號》就是一部訴說那些在威權統治、白色恐怖下所受傷的時代悲歌，上從政府組織，下至校園家庭，對人身、對靈魂的箝制，造成身體或心理的傷害。

洪瑋庭展示畫家陳澄波的畫作《慶祝日》指出，慶祝「光復」的陳澄波死在中華民國政府之手，今天對台灣來說根本不是光復節，應該重新定義成「當國民黨政權『光』臨後，從此台灣便落入萬劫不『復』的深淵」。

洪瑋庭強調，台灣從1949年以來，長達數十年的白色恐怖，以及從過去反共到現在的親共，國民黨終究環抱大中國主義夢想，使用「光復」就是落入中國史觀，讓台灣鎖進中國，賦予黨國政權統治的正當性。

吳依潔認為，影視、文學創作代表的是一個共同體的文化底蘊，是奠基於共同歷史的記憶展現，台灣花了很長的時間，才把失落的台灣歷史文化找回來，電影《流麻溝十五號》開啟一個新的先河，象徵台灣的轉型正義，從文化、教育乃至於娛樂等面向擴大前進。

張永昌則透露，《流麻溝十五號》是湠台灣電影公司的第一部作品，需要1億的票房才能回收成本，希望有更多的人進入戲院看看這部作品，也能有更多人瞭解、述說，讓台灣本土的故事繼續「湠出去」。