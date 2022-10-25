烏克蘭國會議員首度訪台 吳釗燮明酒會歡迎

烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）今上午在多位台灣立委陪同下參訪立法院，並與立法院院長游錫堃餐敘。外交部表示，盧狄克是首位烏國來訪的國會議員，外交部將於26日下午在台北賓館舉辦台烏友誼酒會。

外交部表示，外交部長吳釗燮將邀請盧狄克等訪賓、我國立院台烏友誼小組會長、副會長們及立法委員、烏克蘭在台僑民、學生、外國駐台機構代表等人共襄盛舉；烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）也將應邀預錄影片或線上參與，藉此增加與我方友好互動，強化交流與深入瞭解。

外交部指出，盧狄克及烏國 NGO代表及專家應美國民主基金會（NED）邀請於10月24日至28日來台參加「世界民主運動」（WMD）全球大會。

台灣與烏克蘭兩國皆位處威權主義向外擴張的戰略最前沿，自俄烏戰爭爆發以來，台灣人民感同身受，進行愛心捐款及捐贈大量人道救援物資協助中東歐國家安置遠離家園的烏國人民，台灣人民的愛心充分流露患難中的真情。未來台灣將持續與國際民主夥伴合作，共同協助烏克蘭戰後重建，期待讓烏國人民早日重回往日平靜生活。