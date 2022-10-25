林姿妙涉弊邀民關注開庭內容 江聰淵：動員民眾迫害司法

宜蘭縣長林姿妙涉弊案遭起訴，宜蘭地方法院10月31日召開準備庭，她邀請民眾當天一起關注開庭內容，強調沒要動員到場。民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵表示，林姿妙言語之中，已經號召鄉親要去法院，等於是幫她造勢，相關人也呼朋引伴要前往法院，等於是幫她造勢，這是對司法施壓。

江聰淵指出，國民黨候選人意圖動員群動逼壓司法的行為，此等行徑是避重就輕，欺瞞真相，動員民眾，迫害司法的行徑，「不可取也應該立刻停止！不要再丟宜蘭人的臉了！」

江聰淵表示，林姿妙指控檢方不當取供，這嚴重傷害司法，也破壞整體司法體系與人民對國家的敬重。其次，案件的相關人員，包含她的親信都已認罪，只有林姿妙和她家人還在狡辯，聲稱是政治追殺、司法迫害。

江聰淵說，對於司法體系，起訴前說尊重司法，起訴後、判刑前，才來說是政治追殺、司法迫害，因此呼籲林姿妙要誠實面對，向法院、縣民說清楚。

林姿妙指10月31日是請民眾關心此案，但是不會動員到場。江聰淵表示，雖然她自己沒有講，但是她身邊人都在講，言語之中已經要將民眾帶往法院去做她的造勢或是抗議行動。司法體系的健全與民眾信任，建立一個民主風範、自由國度的國家，如今林姿妙要來破壞司法、挑戰司法，對於她號召民眾，自己是不以為然。

江聰淵表示，民進黨不會動員支持者去跟林姿妙號召的民眾對抗，這樣等於自己也是在對司法施壓，再次呼籲呼籲林姿妙團隊，不要造成司法的壓力，也不要挑戰司法。對於該案，仍期待宜蘭地檢署與宜蘭地方法院，加快案件的偵辦速度，畢竟這是宜蘭人的大事情，鄉親都在關心。

江聰淵競辦指出，林姿妙從廉檢調查偵蒐到起訴，開記者會除了口水語言，持續營造受迫害的假象，對於宜蘭人、對縣政的傷害「沒有一句道歉」，更指「不是司法迫害，而是迫害司法」，對於起訴書所載「避重就輕、欺瞞真相」，呼籲她開庭在即「說清楚、講明白」。

江競辦說，法院進行審理程序之前，林姿妙不斷放話，居心可議。宜蘭是民主聖地，現任首長被多次搜索，最終被起訴，嫌疑人還動員民眾包圍法院， 這樣的行為會讓民主聖地「起悻地」，更是大開民主倒車的行徑，也是對民主法治的體制，最大的汙衊與傷害。