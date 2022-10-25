蔡培慧宣告終結南投黑金集團 許淑華：對手黔驢技窮了

南投縣長候選人蔡培慧今天立法院召開終結南投黑金集團、贏回南投清廉政治的記者會，明指「李朝卿貪腐集團回來了！林明溱替許淑華「鈔錢部署」？」但許淑華回應表示，對手提出南投縣黑金17年的「等同」理論，不但是對現任五顆星評鑑縣長林明溱的重大抹黑，更是黔驢技窮急忙打烏賊戰。

民進黨立法委員林靜儀等人記者會中指出，永興棄土場案件正是黑金體制的代表，許淑華在擔任南投市長任內，發包的「永興棄土場」，經法院判決確定，有違法傾倒事業廢棄物事實，九二一地震後，臨時申請的棄土場，時任南投市長的許淑華與前助理、好友縣議員林憶如前往拜會前縣長李朝卿，希望盡快替永興棄土場解套。

南投縣長候選人蔡培慧說，之前針對許淑華提出的三個問題，包括包庇砂石業者、永興棄土場以及市長任內浪費公帑、拆掉運動公園蓋議會的議題，許淑華都沒有正面回應。許淑華一直在迴避問題，不敢做出解釋。

許淑華在仁愛鄉會勘時回應，對手提出南投縣黑金17年對林明溱縣長是重大的抹黑，畢竟林縣長將在今年卸任，8年來他的表現，都得各雜誌評鑑為五星級的縣長，同時在任期間從未遭到檢調的調查，所以南投縣民對林縣長的付出是有目共睹的。

許淑華並說，如今對手將李朝卿時代加上林明溱再到她，說是黑金統治21年，是對南投縣民的不尊重，李朝卿已經入監服刑了，但對手試圖用李朝卿來等於林明溱，最後再等於她，這個邏輯如同蔡英文等同於陳水扁，這種牽托的理由，是讓人無法理解的。