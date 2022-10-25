分享徵召感想批民進黨喪盡天良 張善政：市民期待變天

國民黨桃園市長候選人張善政今天上午主持大溪區競選服務處成立大會，分享5月中旬以來心裡感想，他說，國民黨展現前所未有的團結，支持者搶著握手的熱度以前很少看到，也是民進黨場子看不到的。

張善政前往大溪區主持大溪競選服務處成立大會，競總主委呂玉玲、北區競總主委萬美玲等人站台，張善政授戰旗給大溪競總主委曾榮鑑，受贈好采頭、包中，張善政進場走了近10分鐘，支持者爭相握手十分熱烈，令張善政十分感動。

張善政表示，他從5月中徵召以來五個月，從徵召起桃園都覺得很意外外，很快包括與立委、邱議長、議員整合在一起，8日及22日造勢成功，就是國民黨團結力量展現，兩次造勢對比民進黨對手，即使蔡英文站台，有天壤之別，尤其民眾握手非常熱烈，市府人士告訴他11月26日市府不見不散，顯示桃園市民期待「2022市長選舉變天」。

張表示，這次選舉變得非常簡單的選擇，中選會公布候選人財產資料，看到他在新北三芝過世父母骨灰塔位不到半坪，卻被民進黨側翼網軍說在炒地皮好幾千坪，這種作法讓台灣人對往生長者尊重都不見了，這就是民進黨喪盡天良的作法。