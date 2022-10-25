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資策會負評風波 同仁嘆努力被抹滅 也怕成果被全盤推翻

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高虹安說，執行長卓政宏也躲了二天，是否該站出來回應社會輿論，還是像棒球場一樣藏起來見不得人，大家都看在眼裡。記者郭政芬／攝影
高虹安說，執行長卓政宏也躲了二天，是否該站出來回應社會輿論，還是像棒球場一樣藏起來見不得人，大家都看在眼裡。記者郭政芬／攝影

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被指控，在資策會任職期間疑不當兼職，有網友起底資策會執行長卓政宏才是真正大量兼職，資策會的Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星。對此，資策會內部同仁直言，執行長應捍衛本會名譽，也不能抹滅其他前朝同仁與執行長的努力貢獻，「當時是對的，現在卻全盤推翻，那我現在雖然所做的，是對是錯？」此舉恐造成內部人心惶惶。

資策會近期瀰漫著一股低氣壓，內部同仁透露，資策會是受人尊敬的法人單位，長期為國家培養技術人才，如今卻被認為是政治打手，抹滅了前人功勞。還有工程師不解「當時是對的，現在卻犯了錯，根本是邏輯不通。」

基層員工反問「若高虹安不選市長，仍是立委的身份，我們會把她當神、還是當鬼？」不解為什麼要選市長後，資策會就改口認為有錯，基層大多認為執行長應捍衛資策會的名譽，不管在哪一任執行長的規定與所做的努力貢獻，規定應具有連貫性與一致性，畢竟資策會服務的對象是產業，幫助國家做產業政策的規劃，不能因為換了執行長而有不同的標準。

有內部同仁出示資策會的相關規條說，待過資策會的人就知道，國外出差不論長短，都是一級主管權責，因此同仁要出差所長不可能不知情，但當時核決的楊姓所長卻甩鍋，默不吭聲，這不該受到政黨的影響。

針對近期資策會遭譏為「資側會」，Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星，是否影響外界的觀感？資策會一名主管坦言，很擔心人才的招募，內部搞不清楚「以後長官若有意見，標準也會不一樣」，這種觀感出來，還有人願意進來資策會嗎？該主管說，出了這樣的事情，年輕人認為「沒風骨、不值得為資策會工作」，恐怕會影響招募人才。

該名主管還說，理工人認為「對就是對、錯就是錯」，資策會的內控很嚴格，當時只是基層的員工，更不可能隻手遮天，更何況會內鼓勵新創公司、年輕人海外進修，資策會以創新創業來培育人才，這樣培養國家重要的人才，很受到年輕同仁的愛戴，如今卻推翻當時的規定，讓人匪夷所思。

「若此例一開，未來國科會、工研院、金工中心等研究單位看我不滿意，是否也可反過來告我？」資策會主管認為，很多人邊工作邊攻讀博碩士，所寫的論文大多與工作計畫的成果相關，若資策會可為著作權告高虹安，此案一開，相關的研究單位員工就會擔憂，或許有一天顏色不對，「現在不告你，以後要參選就來告你」，讓研究人才無所適從。

針對資策會近期狀況，高虹安今天接受媒體聯訪新竹市棒球場案，她話鋒一轉說，在資策會相關疑慮上，執行長卓政宏也躲了二天，執行長是否該站出來回應社會輿論，還是像棒球場一樣藏起來見不得人，大家都看在眼裡。

內部同仁出示資策會的相關規條說，待過資策會的人就知道，國外出差不論長短，都是一級主管（所長）權責，因此同仁要出差所長不可能不知情，但核決的所長卻甩鍋，默不吭聲。圖／讀者提供
內部同仁出示資策會的相關規條說，待過資策會的人就知道，國外出差不論長短，都是一級主管（所長）權責，因此同仁要出差所長不可能不知情，但核決的所長卻甩鍋，默不吭聲。圖／讀者提供
資策會Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星。圖／記者郭政芬翻攝
資策會Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星。圖／記者郭政芬翻攝

高虹安

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「沒兼職何來護國神山？」 資策會前執行長吳瑞北舉張忠謀為例挺高虹安

兼職爭議燒！高虹安批資策會：若硬要提告違反誠信原則

呼籲資策會懸崖勒馬 高虹安：若再扯謊在網友心中成「資側會」

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