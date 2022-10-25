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烏克蘭議員訪立院發表演說 「所有邪惡暴政都會過去」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）（前排左三）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）（前排右一）上午與多位台灣立委參訪立法院，並在議場前合影。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）（前排左三）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）（前排右一）上午與多位台灣立委參訪立法院，並在議場前合影。記者曾原信／攝影

烏克蘭國會議員盧狄克今天表示，俄烏戰爭已經持續8個月，當初沒有人相信烏克蘭可以抵擋這麼久，感謝世界各國提供烏克蘭源源不絕的武器及物資，烏克蘭人民願意為了國土，不惜犧牲自己的生命，「相信所有邪惡暴政都會過去，烏克蘭將會獲得最後的勝利」。

烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）、立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）上午在民進黨立委黃世杰、邱泰源、范雲、王定宇、國民黨立委謝衣鳯、陳以信、陳玉珍、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐等人的陪同下參訪立法院。

盧狄克在議場內發表演說時指出，自己是烏克蘭的國會議員，同時也是烏克蘭聲音黨主席，很高興有機會來到立法院，非常感謝大家的熱烈歡迎，現在俄烏戰爭已經持續8個月，當初全世界都沒有人相信，烏克蘭可以維持抵擋這麼久，「很多人都認為幾天我們就會被打敗了」。

盧狄克說明，烏克蘭人民在戰爭的過程中發現，團結非常重要，所以全國都為了國家團結一致，大家各自守住自己的崗位、團結在一起，感謝全世界的民主國家提供烏克蘭源源不絕的武力及物資，「我們非常感謝各國人民支持我們，我們都為了捍衛自由民主而戰」。

盧狄克強調，烏克蘭就是要讓全世界知道，「一個國家的領袖，不能為了強佔另外一個國家的領土，就隨便地動武」，尤其烏克蘭人民非常團結一致捍衛自己的領土，甚至願意為了國土犧牲自己的生命。

盧狄克說，烏克蘭要向所有幫助他們爭取自由的國家致敬，「我相信所有邪惡暴政都會過去，我們烏克蘭將會獲得最後的勝利」。

盧狄克表示，她要代表所有烏克蘭人民向台灣致上最崇高的感謝之意，烏克蘭眼前還有漫長的路途，因為現在寒冬將至，烏克蘭有40%的能源設施都已經遭到摧毀，但是烏克蘭軍方非常奮力地反擊，目前已經拿回遭到俄軍佔領的諸多領土。

盧狄克也說，希望未來的世人在看待這一段歷史的時候，大家都會知道烏克蘭已經盡力而為，所以她要再度感謝世界各國在精神、物資及各方面給烏克蘭的所有支持。

帕季格則表示，自己是立陶宛的國會議員，過去曾經擔任過外交官，今天非常高興能夠訪問立法院，台灣跟烏克蘭、立陶宛不一樣，這裡是一個自由的國家，尤其從過去的經驗來看，「對於一些獨裁的政權，奪取邊境的政策，其實是不會帶來勝利的，我們要直接面對這些邪惡的國度」。

帕季格指出，台灣有深厚的經濟實力，應該要多多在立陶宛投資，而立陶宛其實不斷地在國際場合為台灣發聲，捍衛民主自由的普世價值，「台灣這種自由民主的國家，在國際社會應該有代表」，同時希望烏克蘭最快能夠在明年加入歐盟，大家應該要共同捍衛民主自由。

烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）（右）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）上午與多位台灣立委參訪立法院，民眾黨立委邱臣遠（左）開心與盧狄克自拍。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）（右）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）上午與多位台灣立委參訪立法院，民眾黨立委邱臣遠（左）開心與盧狄克自拍。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）上午造訪立法院，盧狄克多次表示對台灣支持烏克蘭的感謝。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）上午造訪立法院，盧狄克多次表示對台灣支持烏克蘭的感謝。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）（中）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）（右二）上午與多位台灣立委參訪立法院，並在議場內合影。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（Kira Rudik）（中）及立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）（右二）上午與多位台灣立委參訪立法院，並在議場內合影。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（右二）（Kira Rudik）上午造訪立法院，盧狄克多次表示對台灣支持烏克蘭的感謝，在前往拜會立法院長路上，也揮舞著中華民國與烏克蘭國旗。記者曾原信／攝影
烏克蘭聲音黨主席盧狄克（右二）（Kira Rudik）上午造訪立法院，盧狄克多次表示對台灣支持烏克蘭的感謝，在前往拜會立法院長路上，也揮舞著中華民國與烏克蘭國旗。記者曾原信／攝影

烏克蘭 立陶宛 俄烏戰爭

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