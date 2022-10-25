快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

棒球場淪政治提款機？沈競辦批藍白立委假考察真選舉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室批民眾黨立委高虹安曾讓自家議員後候選人傳立委助理背心到棒球場會勘。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室批民眾黨立委高虹安曾讓自家議員後候選人傳立委助理背心到棒球場會勘。圖／沈慧虹競選辦公室提供

新竹市棒球場工程選前再成話題。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今天舉行「政治力退出球場，讓運動回歸專業」記者會，先是批評國民黨立委鄭正鈐曾邀沒任何公職的議員候選人參加棒球場考察，再批民眾黨新竹市長候選人高虹安也讓自家候選人假借「立委助理」之名，進入棒球場考察，「藍白兩黨以考察之名，行選舉之實」，是將棒球場變成政治提款機。

沈競選辦公室總幹事李妍慧表示，新竹棒球場改善工程邀集球團、專家，每天認真進行整修工程，但近日卻發現國民黨立委鄭正鈐卻假借考察之名，邀請無任何公職的國民黨議員候選人何志勇，參加考察活動，這根本就是「假考察真選舉！」政治力介入不會讓球場不會更好。

李妍慧表示，根據民眾傳來的畫面顯示，鄭正鈐在160人的群組裡，公開發訊息且特別tag國民黨議員候選人何志勇參加27日立法委員考察棒球場改善工程，而何志勇竟也毫不避諱，公開表示「收到，謝謝正鈐哥」。

李妍慧也直言竹市府每天加緊進行改善工程，每次有會勘，就必須暫停工程進度，鄭正鈐委員濫用職權暫停棒球場改善工程，讓公務員忙成一團，只為成就國民黨的選舉舞台，這種行為根本就是假關心、真妨礙。

民進黨市黨部主委陳建名表示，不僅如此，高虹安委員在今年6月利用立委身份，率領民眾黨議員參選人宋品瑩、蔡文盛考察新竹棒球場，但是宋、蔡兩人皆無公職身份，僅穿著高虹安服務團隊的背心，假裝自己是立委助理，這樣「假考察真選舉」的行為，根本就是將棒球場當作政治提款機，工程考察淪為藍白操作政治輿論的擂台。

陳建名說，高虹安不辭立委原因很簡單，因為可以穿著立委背心大大方方會勘，順便也讓沒有任何公職身份的議員候選人，穿上服務團隊背心，假借助理身份進入場所選舉，高虹安一面坐享行政資源，一面裝可憐，假裝自己沒有任何資源，「高虹安假面甜心的行為，就和雙標黨民眾黨如出一徹。」

陳建名表示，民眾黨自許第三勢力，站在道德高點，卻不斷利用網軍造謠，攤開「citima」PTT帳號的發文紀錄，全部都是針對新竹市政府的不實造謠，甚至抹黑沈慧虹的發文，而高虹安對此不制止，反自降格局，選擇在臉書上當側翼， 與網軍一搭一唱，根本就是「網軍一條龍」。

陳建名舉例，PTT帳號「citima」曾在10月22日晚上發出一篇「竹市府200萬讓沈慧虹上台人超少」的造謠文章，而高虹安在隔天的臉書發文中，就引用該名網友的言論，種種事蹟證明高虹安不僅不查證事實，反而選擇與網軍唱雙簧，呼籲拒絕民眾黨網路一條龍，拒絕民眾黨用鍵盤搞假政治。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室今天批國民黨立委鄭正鈐邀自家議員候選人何志勇來會勘棒球場。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室今天批國民黨立委鄭正鈐邀自家議員候選人何志勇來會勘棒球場。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室今天開記者會批對手假考察真選舉。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室今天開記者會批對手假考察真選舉。圖／沈慧虹競選辦公室提供

考察 高虹安

延伸閱讀

訪百年老店新復珍 沈慧虹：推動體驗經濟

民調支持度上升 沈慧虹：政績專業才是硬實力

竹市府活動邀沈慧虹稱有貢獻 林耕仁嗆：沒邀林智堅？

並列第一？ 沈慧虹競辦最新民調 施政能力支持度超越高虹安

相關新聞

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

年底選舉倒數一個月，被視為藍營女戰神的國民黨北市議員游淑慧爆出新戀情，對象為三立新聞網副總劉世澤，游淑慧稍早現身表示，兩...

韓國瑜籲國民黨2024應湊一色 柯文哲稱標題王「一聽就懂」

高雄市前市長韓國瑜昨接受「少康戰情室」專訪，提到2024總統大選稱「國民黨要做好心理準備，就像打麻將一樣，不能再打清一色...

談中共二十大後兩岸走向 柯文哲：兩岸應是太平洋兩岸

中共二十大已閉幕，台北市長柯文哲今天受訪時，對於中共總書記習近平喊反對國外勢力，並將反台獨列黨章，被問及是否是因蔡政府的...

張善政造勢踏壞草皮 賴香伶：希望小而精的政見說明會

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今參加桃勤企業工會代表大會，被問及國民黨桃園市長候選人張善政大型造勢活動造成公園設施受損，她表...

棒球場淪政治提款機？沈競辦批藍白立委假考察真選舉

新竹市棒球場工程選前再成話題。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今天舉行「政治力退出球場，讓運動回歸專業」記者會，先是...

洪秀柱：中共反台獨態度強硬 台灣皮要繃緊一點了

中共廿大落幕，國民黨前主席洪秀柱今天出席婦聯總會「歷史與記憶」活動，被問到中共將反台獨列入黨章，她表示，中共這次態度非常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。