棒球場淪政治提款機？沈競辦批藍白立委假考察真選舉

新竹市棒球場工程選前再成話題。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今天舉行「政治力退出球場，讓運動回歸專業」記者會，先是批評國民黨立委鄭正鈐曾邀沒任何公職的議員候選人參加棒球場考察，再批民眾黨新竹市長候選人高虹安也讓自家候選人假借「立委助理」之名，進入棒球場考察，「藍白兩黨以考察之名，行選舉之實」，是將棒球場變成政治提款機。

沈競選辦公室總幹事李妍慧表示，新竹棒球場改善工程邀集球團、專家，每天認真進行整修工程，但近日卻發現國民黨立委鄭正鈐卻假借考察之名，邀請無任何公職的國民黨議員候選人何志勇，參加考察活動，這根本就是「假考察真選舉！」政治力介入不會讓球場不會更好。

李妍慧表示，根據民眾傳來的畫面顯示，鄭正鈐在160人的群組裡，公開發訊息且特別tag國民黨議員候選人何志勇參加27日立法委員考察棒球場改善工程，而何志勇竟也毫不避諱，公開表示「收到，謝謝正鈐哥」。

李妍慧也直言竹市府每天加緊進行改善工程，每次有會勘，就必須暫停工程進度，鄭正鈐委員濫用職權暫停棒球場改善工程，讓公務員忙成一團，只為成就國民黨的選舉舞台，這種行為根本就是假關心、真妨礙。

民進黨市黨部主委陳建名表示，不僅如此，高虹安委員在今年6月利用立委身份，率領民眾黨議員參選人宋品瑩、蔡文盛考察新竹棒球場，但是宋、蔡兩人皆無公職身份，僅穿著高虹安服務團隊的背心，假裝自己是立委助理，這樣「假考察真選舉」的行為，根本就是將棒球場當作政治提款機，工程考察淪為藍白操作政治輿論的擂台。

陳建名說，高虹安不辭立委原因很簡單，因為可以穿著立委背心大大方方會勘，順便也讓沒有任何公職身份的議員候選人，穿上服務團隊背心，假借助理身份進入場所選舉，高虹安一面坐享行政資源，一面裝可憐，假裝自己沒有任何資源，「高虹安假面甜心的行為，就和雙標黨民眾黨如出一徹。」

陳建名表示，民眾黨自許第三勢力，站在道德高點，卻不斷利用網軍造謠，攤開「citima」PTT帳號的發文紀錄，全部都是針對新竹市政府的不實造謠，甚至抹黑沈慧虹的發文，而高虹安對此不制止，反自降格局，選擇在臉書上當側翼， 與網軍一搭一唱，根本就是「網軍一條龍」。