洪秀柱：中共反台獨態度強硬 台灣皮要繃緊一點了
中共廿大落幕，國民黨前主席洪秀柱今天出席婦聯總會「歷史與記憶」活動，被問到中共將反台獨列入黨章，她表示，中共這次態度非常強硬，雖然有提到盡最大的誠意和努力促進兩岸融合及和平統一，但講句不好聽的，「台灣自己皮要繃緊一點了」。洪認為，再搞台獨，再倚美謀獨，還讓外國勢力涉入內部事務，這只會讓台海真如外國人所說的陷入兵凶戰危。
洪秀柱強調，其實大陸的態度跟以前是差不了太多，但把反對台獨列入中共黨章，尤其最忌諱外國勢力干涉內部事務，所以會不惜用非和平方式及來維護國家主權跟領土完整。
針對民進黨打抗中保台，洪秀柱表示不必再談了，這種說法愈來愈不讓人信任，負責任的政府就要替民眾生活的安定，社會各階層的和諧去著想。而且到底抗中保了什麼台，應該是抗中害台，抗中是在保民進黨自己黨的私利，用這種方式來蠱惑老百姓，製造兩岸更多紛擾，這樣持續下去遲早台灣會遭殃的。
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