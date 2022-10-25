蔡英文：民主國家正面臨冷戰以來最大的挑戰

蔡英文總統今天上午出席「世界民主運動」第11屆全球大會開幕式並發表演說。她表示，本次大會的召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰。

蔡總統今天以英文致詞，她提到，歡迎大家在邊境解封後來到台灣，台灣很榮幸做為第11屆「世界民主運動」全球大會的舉辦地點，感謝「世界民主運動」秘書處、台灣民主基金會及其夥伴組織籌辦這場盛會，邀集來自全球70國數百位民主運動人士、專家、國會議員及贊助者齊聚一堂。

蔡總統也特別歡迎去年「諾貝爾和平獎得主」瑞薩再度訪台，「您對媒體自由和言論自由的勇氣和承諾，激勵我們所有人」；「恭喜您新任世界民主運動指導委員會主席一職，相信您的領導將進一步推動世界各地的民主。」

蔡總統表示，她要強調，本次大會的召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰。「我們努力緩解疫情對全球健康和經濟造成的衝擊，還必須對抗威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的企圖。俄羅斯無端入侵烏克蘭，正是證明威權政權將不惜一切代價實現其擴張主義的實例。」

蔡總統說，台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過。近年來，台灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、網路攻擊、經濟脅迫到灰色地帶活動和影響力操作。這一切都是為了灌輸恐懼、製造疑慮，並讓人民對一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心。然而，台灣人民即使面對持續不斷的威脅，卻從未迴避來自威權干預的挑戰。「相反地，我們迎頭面對挑戰，並對抗試圖破壞得來不易的民主的勢力。現在，我們樂願與各位分享我們堅韌的故事，也學習各位的經驗。」

蔡總統說，台灣人民奮鬥數十年，實現了今天享有的蓬勃民主。在台灣，民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產。「民主理念是我們成功防疫的關鍵，指引我們持續致力提升施政透明度，也引導我們賦予所有人民參與國家未來的權力。」

蔡總統說，公民社會是推進民主發展的動力，在台灣民主化的過程扮演不可或缺的角色。現在，它是積極動員且有效制衡政府的一股力量。她相信台灣公民社會參與國家治理的程度是區域中最高。「展望未來，我們還須確保賦予年輕人權力以為此行動做出貢獻。在台灣，政府目前正努力賦予年輕世代投票及做出改變的權利。」

蔡總統說，很高興看到台灣青年民主協會以本屆大會的合作夥伴與會，也很高興得知在大會召開前，已在全球多個區域舉行一系列青年諮商會議，由青年民主領袖構思讓世界變得更好的策略。相信本屆大會，以及青年參與的各相關會議，將有助激發年輕一代的意識及行動。在看到俄羅斯入侵烏克蘭造成的後果之際，台灣因為能夠在幫助烏克蘭人捍衛國家和自由盡一分心力而感到驕傲。

蔡總統說，「我們都要繼續努力，威權政權帶來的挑戰為全世界的民主人士敲響了重要的警鐘。儘管艱鉅的挑戰依然存在，我們仍須共同努力，強化我們的韌性並捍衛共同的價值觀。更重要的是，只有透過我們對威權操作手段的充分瞭解，才能達成以上目標，並擬定策略對抗威權政權施加的影響力。我們必須重振符合國際社會利益的民主聯盟，而世界民主運動全球大會正是達成此重要工作的絕佳場合。」

蔡總統最後再次感謝與會者親自來到台灣，展現對台灣和民主的支持，「台灣人民將永遠感謝並珍惜大家的支持。」