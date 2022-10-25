影／對於習近平反台獨表態 柯文哲：等我選上我就跟你講
日前中共20大落幕，中共總書記習近平表示反對國外勢力介入搞台獨。今天在記者會上媒體詢問台北市長柯文哲關於習近平19大喊兩岸一家親，20大時說反對國外勢力介入搞台獨，怎麼看對岸改變態度，是因為抗中保台牌激化矛盾嗎？另外，蔡英文總統還沒表態，外界擔心說，如果現在選舉繼續打抗中牌，可能配合美方打恐嚇，害慘台灣？對此台北市長柯文哲表示蔡總統都還沒表態，所以自己也不用表態，總統都還沒表態，他們這種台北市長表態不是很奇怪嗎？接著說「等我選上我就優先跟你講」。
柯文哲指出，兩岸關係誠實說不是台灣海峽兩岸，是太平洋兩岸，在中美對抗局面下，台灣如何去找到自己定位，的確是一個難題，前總統李登輝以前跟他說，先看日本怎麼做再去調整，這是大原則，上下調整還是很多問題要做，的確是一個難題。
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