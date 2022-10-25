競選總統辦公室選台玻大樓？ 柯文哲稱早「都是毛胚屋」

台北市長柯文哲任期僅剩兩個月，傳出柯文哲已經尋覓好市長卸任後的競選總統辦公室，是位於捷運南京復興站附近的台玻大樓。柯文哲今天出席台北熊好券2.0抽籤記者會，被問及此事時說，「反正時間到了就會知道，有在找、有在想，都是毛胚屋，還早。」

由於柯文哲已經表態參選2024，市長卸任後的競選總統辦公室地點，先前傳出要在立法院附近找，不過日前傳出，已經找到位於捷運南京復興站附近的台玻大樓，柯文哲今天低調表示，時間到了就會知道。

至於年底選戰倒數32天，媒體也問柯文哲，選前最後兩周是否會請假輔選？柯文哲說，其實這也是他個人的壓力，他現在還是每天準時七點半市府上班，都是每天的事情處理完才去輔選。

柯說，人家都說你都不輔選，原則還是該做的市政做完，剩下的時間就不多，所以他現在很累就是這樣，他發現周六日反而比周間更累，輔選也是很累，他還是會將台北市長該做的事情做完。