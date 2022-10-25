國民黨籲高端直接補貼PCR費用 綠委反酸：別只會發錢

施打高端疫苗前往日本者，須提供PCR陰性證明，高端昨日宣布提供施打者免費PCR，但國民黨認為，高端提供的PCR地點太少，建議直接發放補貼費用。民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天表示，發錢是很奇怪的作法，呼籲國民黨不要為反對而反對，解決人民需要才是關鍵，而不是花錢了事。

日本近期開放接種三劑國際認證疫苗者入境自由行，國產高端疫苗沒在認證疫苗名單內，施打高端疫苗者須持PCR陰性證明，引發議論。高端公司昨天宣布，本周五起至今年底前，提供接種高端疫苗欲前往日本民眾免費PCR。根據高端規畫，將在北中南各與一家醫療院所合作，國民黨認為對民眾仍是不便，呼籲直接發放補貼費用給民眾。

羅致政表示，高端疫苗還是有一定免疫力存在，從健康角度來講還是有效疫苗；至於高端不被認證無法去日本，日本也提出PCR方案，現在高端願意提供免費PCR是好事，但叫高端直接給錢補貼費用是很奇怪的作法。

羅致政說，國民黨不要為反對而反對，高端願意提供免費PCR，這是負責作法，而不是花錢了事，這是不對的。

民進黨立委許智傑也說，國民黨什麼事情都只想到要發現金，應該要思考如何協助打高端疫苗要錢日本的民眾，以目前前往日本的航線來看僅北高兩座機場，北中南共三個PCR據點量能應該是足夠，建議高端免費PCR延長到明年3月，才能更能解決國人因為赴日的問題。