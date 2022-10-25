兩岸情勢嚴峻 張其祿：台灣有兩種極端 恐變「刺蝟島」

國防部長邱國正昨在立法院說，兩岸關係不但嚴峻，且若稍微處理不慎，事態會很嚴重。民眾黨立院黨團今舉行記者會，黨團幹事長張其祿直言，當前台灣內部有兩種極端，一種是把抗中保台意識拉得很高，置台灣於危險處境，另一種是求和派。

張其祿說，中共廿大落幕，習近平開啟歷史性第三任期，在中共中央政治局常委名單中，團派、江派全部出局，由習近平派系包攬全局，且中共黨章寫入反台獨，將兩岸底線畫得很清楚，只要觸碰紅線，戰事一觸即發。

張其祿認為，目前兩岸雙方都說得決絕，兩岸策略的迴旋空間被壓縮得很低，從過往戰略模糊變成「戰略清晰」，習近平為鞏固政權，樹立權威，恐不計代價，把反台獨當成歷史任務來看待。

張其祿指，眼下全世界抗中、反俄態度明顯，中國面對外在巨大壓力和國內經濟發展困境，內部勢必更極權化，訴諸民族主義處理問題，以維持內部統治及社會穩定。

張其祿直言，面對兩岸關係，當前台灣內部有兩種極端，一種是執政的民進黨製造「抗中保台」意識，將台灣置於戰事一觸即發的險境，一方面說要聯合美國和日本勢力，又說要把台灣變成「刺蝟島」，但現在的台灣面臨兵源不足等諸多問題，真的能承受戰爭帶來的代價嗎？

張其祿說，另一種極端是求和派，國民黨向中共發出廿大賀電，結果卻被中共官媒矮化，羞辱為「台灣區政黨」，這樣的乞和策略也非台灣2300萬人所能接受的。