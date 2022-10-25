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兩岸情勢嚴峻 張其祿：台灣有兩種極端 恐變「刺蝟島」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團幹事長張其祿指出，當前台灣內部有兩種極端，一種是把抗中保台意識拉得很高，置台灣於危險處境，另一種是求和派。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立院黨團幹事長張其祿指出，當前台灣內部有兩種極端，一種是把抗中保台意識拉得很高，置台灣於危險處境，另一種是求和派。 圖／民眾黨團提供

國防部長邱國正昨在立法院說，兩岸關係不但嚴峻，且若稍微處理不慎，事態會很嚴重。民眾黨立院黨團今舉行記者會，黨團幹事長張其祿直言，當前台灣內部有兩種極端，一種是把抗中保台意識拉得很高，置台灣於危險處境，另一種是求和派。

張其祿說，中共廿大落幕，習近平開啟歷史性第三任期，在中共中央政治局常委名單中，團派、江派全部出局，由習近平派系包攬全局，且中共黨章寫入反台獨，將兩岸底線畫得很清楚，只要觸碰紅線，戰事一觸即發。

張其祿認為，目前兩岸雙方都說得決絕，兩岸策略的迴旋空間被壓縮得很低，從過往戰略模糊變成「戰略清晰」，習近平為鞏固政權，樹立權威，恐不計代價，把反台獨當成歷史任務來看待。

張其祿指，眼下全世界抗中、反俄態度明顯，中國面對外在巨大壓力和國內經濟發展困境，內部勢必更極權化，訴諸民族主義處理問題，以維持內部統治及社會穩定。

張其祿直言，面對兩岸關係，當前台灣內部有兩種極端，一種是執政的民進黨製造「抗中保台」意識，將台灣置於戰事一觸即發的險境，一方面說要聯合美國和日本勢力，又說要把台灣變成「刺蝟島」，但現在的台灣面臨兵源不足等諸多問題，真的能承受戰爭帶來的代價嗎？

張其祿說，另一種極端是求和派，國民黨向中共發出廿大賀電，結果卻被中共官媒矮化，羞辱為「台灣區政黨」，這樣的乞和策略也非台灣2300萬人所能接受的。

張其祿呼籲蔡英文總統，在兩岸危險情勢的狹縫中，為台灣人謀一條遠離戰爭的生路；應召開國是會議凝聚更大共識、建構具體主張及對策，用務實、妥善的態度處裡目前面臨的空前兩岸危機。

中共二十大落幕，黨章加入「堅決反對和遏制台獨」，民眾黨立院黨團今舉行記者會，籲民進黨放下政治操作，恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處。 圖／民眾黨團提供
中共二十大落幕，黨章加入「堅決反對和遏制台獨」，民眾黨立院黨團今舉行記者會，籲民進黨放下政治操作，恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處。 圖／民眾黨團提供

張其祿 中共 習近平

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