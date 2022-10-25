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確診者仍難投票 藍委轟李進勇怠惰不作為

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團今舉行記者會。圖／國民黨團提供

距離九合一選舉僅一個月，確診者投票權益引發討論。國民黨立院黨團總召曾銘宗今天表示，大法官第690號解釋是指強制隔離沒有違憲，並沒有說沒收投票權不違憲。黨團要求中央流行疫情指揮中心，邀集中選會、內政部研商配套措施，在兼顧防疫需求下，確保人民投票權。

國民黨立委費鴻泰指出，在日本，至少在選舉日前4天寄達申請書，由未確診親友代為投遞選票。美國總統大選，只要戴口罩、與他人保持1.8公尺距離，投票後洗手、消毒，這是在2年前就如此。南韓作法則是延長投票時間，確診和隔離者可在18時後進場投票。「韓國能，台灣為什麼不能？」

費鴻泰說，大學分科測驗，教育部一直和指揮中心爭取，設獨立考場供讓輕症、無症狀確診生應考。為何教育部可以，就是中選會不可以？中選會主委李進勇不要把所有事推給指揮中心，將自己的無能當作不作為的藉口，這是行政怠惰。

費鴻泰也批，獨立機關必須行政中立，李進勇居然跑去基隆幫民進黨市長候選人蔡適應輔選，「要輔選可以，就不要當中選會主委，然後告訴確診者不能去投票。」還把居隔不給投票，牽拖是因為「沒有不在籍投票」，可是不在籍投票草案也是民進黨封殺的。他說，李進勇已經不適任，再不作為，黨團將要求下台。

國民黨團書記長李德維說，涉及幾十萬人的投票權益，中選會、指揮中心卻互踢皮球，中選會說「只要可出門就可投票，」但誰能出門，是指揮中心決定的；衛福部長薛瑞元卻說，他們是管誰能出門，選務是中選會決定。

李德維說，投票所需要動線規畫安排，民眾需要宣導能否投票，並非一蹴可及，兩單位互踢皮球，若前2、3天指揮中心說確診者可以出門時，是否會造成投票所開票延遲、造成一邊投票一邊開票重演的亂象，責任誰負？這是非常嚴肅議題，中選會、衛福部必須早日做決策。

不在籍投票 中選會 李進勇

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